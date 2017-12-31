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ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) ziyarette bulundu.

ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) ziyarette bulundu.

31 Aralık 2017 Pazar 15:23
ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”
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ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) ziyarette bulundu.
 

TDP açıklamasına göre, ziyaret esnasında devlet kurumlarına sahip çıkılması, kamu ve özel sektörde emekçilerin haklarının korunması için yapılacak çalışmalar ile TDP’nin “Katılım Vizyonu Kitabı” değerlendirilerek, aday tanıtım kitapçıkları takdim edildi.
 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türk-Sen ile birçok alanda yıllarca beraber mücadele verdiklerini belirterek, çalışma yaşamı dendiğinde Türk Sen'in akla ilk gelen örgütlerin başında olduğunu belirtti. Özyiğit, "Türk Sen'in özelleştirmelere karşı duruşu da tıpkı bizim gibi açık ve nettir. Birileri ısrarla Kıbrıs Türk toplumunun kendi kurumlarını elden çıkarma çalışması yaparken, bizler de inat ve kararlılıkla bunun karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.  Özyiğit, KIB-TEK ve Telekomünikasyon Dairesi’ni mutlaka özerk bir yapıya kavuşturarak, çalışanlara sahip çıkacaklarını vurguladı.
 

TDP dışındaki tüm partilerin söz vermesine ve bu yönde geçmişte Meclis'e yasa önerisi vermelerine rağmen, kurumun özerkleşmesi yönünde adım atmadıklarını öne süren Özyiğit, “7 Ocak’tan sonra KIB-TEK mutlaka özerk, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir yapıya kavuşacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
 

Cemal Özyiğit, ülkeye sahip çıkmanın kurumlara sahip çıkmakla mümkün olabileceğini vurguladı ve KIB-TEK'in özerk bir yapıya kavuşması adına sendika ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine de karşı olduklarını ifade eden Özyiğit şunları kaydetti: “Bugüne kadar sizler ile birlikte hareket ettik, bizim tavrımız nettir. Özerk yönetimler oluşturacak ve bu amaç için hareket edenlerle beraber bu kurumlara sahip çıkarak, en iyi şekilde yönetilebildiğini kanıtlayacağız" dedi.
 

“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA MUTLAKA ZORUNLU OLACAK”
 

TDP Genel Başkanı Özyiğit, çalışma yaşamında da düzenlemelerin olmazsa olmazları olduğuna dikkat çekerek, TDP’nin Bağımsızlık Yolu ile birlikte çalışarak, Meclis’e sunduğu ancak aylardır rafta bekletilen “Özel Sektörde Sendikalaşma Yasa Önerisi”ni de mutlaka yaşama geçireceklerini kaydetti. Söz konusu yasa önerisinin halkın oylarıyla hükümete gelinen ilk 100 günde mutlaka yaşam bulacağını söyleyen Özyiğit, eşit işe, eşit ücretin evrensel hak ve ilkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

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