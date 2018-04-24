Özyiğit, Dağyolu İlkokulu’nun 23 Nisan törenine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Dağyolu İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı.

“EĞİTİM ALDIĞIM OKULDA TÖRENE KATILMAKTAN MUTLUYUM”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit törende yaptığı konuşmada, Dağyolu’nda olmaktan ve yıllar önce eğitim aldığı Dağyolu İlkokulu’nda düzenlenen törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

23 Nisan’ın Türk ve dünya tarihi için önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Özyiğit, çocukların hem ülkenin hem de dünyanın geleceği olduğuna vurgu yaptı.

Atatürk’ün ilkeleri ve devrimleri ışığında geleceği şekillendirmeye kararlı olduklarını yineleyen Özyiğit, bugünü değerli kılan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.