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Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”

EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT, LEFKOŞA ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ’NDE KONUŞTU

Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”

EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT, LEFKOŞA ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ’NDE KONUŞTU

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT, LEFKOŞA ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ’NDE KONUŞTU-1

 “BUGÜNDEN İTİBAREN OKULLARIN ÖĞRETMEN VE MALZEME EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK”

“KIRTASİYE VE KİTAPLAR DA BU HAFTA İÇİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK”


“HASPOLAT MESLEK LİSESİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YATIRIM YAPILACAK…ÖĞRENCİLER EĞİTİME BUGÜN HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ’NDE BAŞLADI”


“EKSİKLİKLERİMİZ, AKSAKLIKLARIMIZ MUTLAKA VAR. DEVLETİN BÜTÇE OLANAKLARI YETERSİZ… TOPLUMUN SAĞDUYULU KESİMLERİ DE EĞİTİME EL UZATMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bugünden itibaren okulların eksik öğretmenlerinin tamamlanacağını, temizlik malzemeleri başta olmak üzere eksikliklerinin giderileceğini, kırtasiye ve kitapların da bu hafta içinde tamamlanmış olacağını kaydetti.


“Alt yapı, teknik donanım ve ek okul ihtiyaçları kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde duruyor” diyen Bakan Özyiğit, “Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız mutlaka var. Sadece devletin bütçe olanakları bunları gidermek için yetersiz kalıyor. Yatırım bizim için vazgeçilmez. Biz, toplumun sağduyulu, yardımsever kesimlerinin de eğitime el uzatmasını istiyoruz” dedi. 


Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili de konuşan Bakan Özyiğit, okul tehlike arz ettiğinden öğrencilerin yeni eğitim yılına bugün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başladığını, Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili kısa süre içinde yeni bir yatırım yapılacağını kaydetti.
Bakan Özyiğit, bugün Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde konuştu.


Özyiğit, hem eğitimdeki, hem de Haspolat Meslek Lisesi’ndeki durumu değerlendirerek, tüm eğitim kurumlarına yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.


“SIKINTILAR BİTME NOKTASINDA”
Cemal Özyiğit şöyle devam etti:
 “Okullarımızın açılmasının üzerinden bir hafta geçti. Bir takım sıkıntılar, eksiklikler, aksaklıklar var. Bütçe olanaklarının yetersizliğinden dolayı ilk günlerde okullarımıza kıratsıya verilemedi, kitapların dağıtımında bir takım sıkıntılar yaşandı… Bugünden itibaren bu sıkıntılar bitme noktasındadır.

Bugünden itibaren okullarımızın eksik öğretmenleri tamamlanıyor, temizlik malzemeleri başta olmak üzere eksiklikler gideriliyor. Kırtasiye ve kitaplar da bu hafta içinde tamamlanmış olacak ama yine de eksik bir şeyler var. Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız mutlaka var. Alt yapı, teknik donanım ve ek okul ihtiyaçları kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde duruyor. Yatırım bizim için vazgeçilmez. Bunları gidermek için sadece devletin bütçe olanakları yetersiz kalıyor. Biz, toplumun sağduyulu, yardımsever kesimlerinin eğitime el uzatmasını istiyoruz.”


“HASPOLAT MESLEK LİSESİ TEHLİKE ARZ EDİYORDU… BİZDEN ÖNCEKİ BAKANLAR SESİNİ ÇIKARMADI, DOKUNMADI”


Eğitim Bakanı, Haspolat Meslek Lisesi ile ilgili şunları belirtti:
“Bu okul uzun zamandır tehlike arz etmekteydi. Bizden önceki bakanlar sesini çıkarmadı, dokunmadı. Biz oraya el attık. Haspolat Meslek Lisesi, yeni ders yılına bugün İlahiyat Koleji’nde başlamak durumunda kaldı. Bu çocuklarımız geçtiğimiz hafta birkaç gün okula gidemedi. Onları da okulla buluşturduk. Kısa sürede okulla ilgili yeni bir yatırım yapılacak… Yer de belli. Okul buraya taşınacak ama bu arada eğitimin devam etmesi için bir takım adımlar kaçınılmaz.”


Son Güncelleme: 24.09.2018 13:47
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