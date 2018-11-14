Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün İngiltere’ye gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Londra’da gerçekleştirilecek resepsiyona katılacak olan Özyiğit, ziyareti çerçevesinde KKTC’den görevlendirilen öğretmenler, sivil toplum örgütleri ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile görüşmeler de gerçekleştirecek.

Özyiğit ziyareti çerçevesinde Londra’da bulunan Türk okullarını da ziyaret edecek.

Temaslarını tamamlamasının ardından Pazar günü yurda dönecek olan Özyiğit’e, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik eşlik edecek.

