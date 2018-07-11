Özyiğit: “Basın demokrasinin temel unsurlarının başında yer alıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, basın özgürlüğünün demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak ülkedeki çok sesli ortamın artarak devamını diledi.

Özyiğit, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

Cemal Özyiğit, mesajında, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türk toplumsal tarihinin oluşum aşamasıyla birlikte sesinin dünyaya duyurma ve var olma mücadelesinde büyük görevler üstlendiğini belirterek, basın kuruluşlarının demokrasiye yaptığı katkılarla toplumsal gelişim ve ilerlemenin de öncülüğünü oluşturduğunu vurguladı.

Özgür basın yaratma çabasında olan ve bu uğurda mücadele eden tüm kişi ve kurumlara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Özyiğit, “En doğru haberi halka ulaştırmak için onuruyla, fedakarca çalışan basın çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir” dedi.

Özyiğit mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Tüm basın camiasının Basın Günü’nü en içten dileklerimle selamlarken, basın özgürlüğünün demokratik yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak, ülkemizdeki çok sesli ortamın artarak devamını diliyorum.”

