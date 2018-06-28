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"Özyiğit: “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Varlığının Devamı İçin Protokolü İptal Ettik”

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 2018 MEZUNLARI TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

"Özyiğit: “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Varlığının Devamı İçin Protokolü İptal Ettik”

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 2018 MEZUNLARI TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

28 Haziran 2018 Perşembe 11:27
"Özyiğit: “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Varlığının Devamı İçin Protokolü İptal Ettik”

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 2018 MEZUNLARI TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) dün gece düzenlenen törende 58 mezuna diplomaları verildi.

Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Bakanlık bürokratlarının yanısıra AÖA Yönetim Kurulu ve öğretim üyeleri ile birlikte mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Okul Birincisi Buse Tosun’un ana meşaleyi yakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Akademi Korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Törende, Sınıf Öğretmenliği Programı Bölüm Birincisi ve Okul Birincisi Buse Tosun, Akademi Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar, Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Ahmet Güneyli ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

AÖA bu yıl sınıf öğretmenliği programından 20, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından 30, öğretmenlik sertifika programından ise 8 olmak üzere toplam 58 mezun verdi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, 37 yıl önce Atatürk Öğretmen Akademisi’nden gururla mezun olduğunu belirtti. Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ülkede yıllardır inançla, özveriyle, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini şekillendiren öğretmenleri yetiştirdiğini kaydetti.

Akademinin bir süre önce imzalanan protokolle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Özyiğit, göreve geldikten hemen sonra ilk olarak bu protokole el attıklarını ve topluma mal olmuş köklü bir kurum olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığının devamı için protokolü iptal ettiklerini ifade etti.

Öğretmenlerin özverili, idealist, kendini topluma adamış, geleceği şekillendirmek için gecesini gündüze katan ve değerlerinden asla ödün vermeyen insanlar olduğunu belirten Özyiğit, öğretmen olarak görev yaptığı tüm süreçte bu ilke ve idealleri rehber edindiğini, bakanlık görevinide bu ilke ve idealleri yaşama geçirmek için üstlendiğini söyledi.

Özyiğit mezun olan genç meslektaşlarının da bu ilke ve idealler rehberliğinde Kıbrıs Türk toplumunun inanç ve değerlerinin korunması, geleceğine sahip çıkacak gençlerin yetiştirilmesi hususunda yol gösterici bir nefer olacağını belirtirken, öğretmenlerin inşa edeceği gelecek ile Kıbrıs Türk Toplumunun bu ülkede var olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Cemal Özyiğit konuşmasının sonunda mezun olan öğrencileri ve ailelerini de tebrik ederek “Genç meslektaşlarım aramıza hoş geldiniz, yolunuz açık olsun, her türlü destek sizinle olacaktır” dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından halk dansları gösterisi yapıldı ve mezun öğrencilere diplomaları verildi. Tören, öğretmen yeminini ardından mezunların kep atmaları ile sona erdi.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 15:08
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