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Özveren 15 ay hapis yatacak

Girne’de Ağustos ayında sorumlu olduğu marketin ürünlerini satarak 22 bin TL parayı cebe indiren Numan Özveren aleyhindeki davanın kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. 

Özveren 15 ay hapis yatacak

Girne’de Ağustos ayında sorumlu olduğu marketin ürünlerini satarak 22 bin TL parayı cebe indiren Numan Özveren aleyhindeki davanın kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. 

18 Ekim 2018 Perşembe 16:18
Özveren 15 ay hapis yatacak

Özveren 15 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

Girne’de Ağustos ayında sorumlu olduğu marketin ürünlerini satarak 22 bin TL parayı cebe indiren Numan Özveren aleyhindeki davanın kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. 

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan yargılanarak suçlu bulunan Özveren 15 ay hapse mahkûm edildi. Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Hazal Hacımulla açıkladı. Ağustos ayından bu yana Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Numan Özveren, yargılandığı “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan suçlu bulundu. Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Yargıç Hazal Hacımulla, Özveren’in 8 Ağustos tarihinde işverenin şikâyeti üzerine tutuklandığını söyledi. Hacımulla, Numan Özveren’in sorumlusu olduğu markette ürünleri market harici satarak haksız kazanç elde ettiğini anımsattı. Özveren’in yargılandığı “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun yaygın suçlar arasında olduğuna vurgu yapan Hacımulla, Özveren’i yargılandığı davadan suçlu bularak 15 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
HırsızÖzveren
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