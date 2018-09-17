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Öztürk: “adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 

Öztürk: “adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:49
Öztürk: “adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”
Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 
Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, mahkemelerin teknik alt yapı sorunlarının yanı sıra, mahkeme binalarının yetersiz olması, icra ve tebliğ dairelerinin etkin ve verimli çalışmaması, yasaların güncellenmemesi ve eksik olması, birçok mahkeme kararlarının uygulanamaması gibi sebeplerle adli yılın “yaralı” açıldığını kaydetti. 
Öztürk, sorunların giderilmesi için önerilerde bulunarak, Anayasanın 143. Maddesi ve 9/76 sayılı mahkemeler yasasının değiştirilmesi ve yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi. 
Yüksek Adliye Kurulu’nun yapısının da değiştirilerek, atamalarda şeffaflığın esas olması gerektiğini söyleyen Öztürk, hakim ve savcı atamalarının resmi kriterler belirlenerek, eşitlik ve liyakat ölçüsü temelinde yapılması gerektiğini kaydetti. 
Öztürk’ün diğer önerileri ise şöyle: 
“Dava listelemesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu usul yargıçlar üzerinde baskı oluşturmakta, yargıçlar davaların erken bitirilebilmesi adına eksik ve yanlış kararlar verebilmektedir.
Mahkemelerimizde personel eksikliği davaların yığılmasına neden olmaktadır. Artan dava sayısı ve yığılmalar karşısında çalışan personel yetersiz kalmakta ve başka dairelere geçiş için torpil aramaktadırlar. 
Mahkemelerin fiziki ve teknik şartları iyileştirilmeli ve bütçeleri artırılmalıdır. İcra ve Tebliğ sorunu iyileştirilmelidir. Bu konuda özelden hizmet alımı yoluna gidilmelidir.
Gerekli yasal düzenlemeler yapıp, ihtisas mahkemeleri kurulmalı ve davaların çok daha basit ve kısa sürede hallolması için zemin hazırlanmalıdır.”
(TUĞ/ÖK)
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