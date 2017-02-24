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24 Şubat 2017 Cuma 13:40

Öztürk: “YÖDAK Gibi Bir Yükseköğretim Kurumunun Siyasallaşmaması Gerek”

Öztürk: 'YÖDAK Gibi Bir Yükseköğretim Kurumunun Siyasallaşmaması Gerek”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, bir akademisyenin, daima üzerinde, bilime dayalı tarafsızlığı taşıdığını belirterek, en büyük hedeflerinin belirli şekilde tarafsız olmak olduğunu söyleyerek, bunun için YÖDAK gibi bir yükseköğretim kurumunun siyasallaşmaması gerektiğini belirtti.

Öztürk, hükümet tarafından hazırlanan Yükseköğretim  (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Üniversitelerin kurulmasını ve gelişmesini kendilerinin de istediğine işaret ederek, bunun belirli düzenlemeler içinde olmasının çok daha sağlıklı olacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“YÖDAK başkanımız her şeyin ötesinde çok değerli bir akademisyen. Onun gelmesi ile akademik canlılık başlamıştır. YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin göreve gelmesi ile birlikte, kurumun temel görevlerinden biri olan üniversitelerdeki akademik yaşamın düzenlenmesi ve Kıbrıs’ın bir üniversite adası olma yolunda ki çalışmalar bizi çok mutlu etmiştir.

Rektör olarak da şunları söylemek istiyorum; YÖDAK Başkanı Büke, ilk defa tüm rektörleri topladı ve bu bir ilkti. Biz bundan onur duyduk ve hazırlanmakta olan YÖDAK yasasına tüm rektörler olarak katıldık ve görüşlerimizi meclis komisyonuna da sunduk. Görüşlerimizin dikkate alınması bizi çok mutlu etmiştir ve tüm bakanlar kurulumuza ve milletvekillerimize saygıyla teşekkürü arz ederim. Dolayısıyla YÖDAK yasasının düzenli bir şekilde hazırlandığında, muhakkak yarar getireceğine inanıyorum ve böyle bir gelişmenin olması tarafındayım.

Çünkü bir üniversitenin kuruluşu için önemli şartlar, YÖDAK yasasında belirlenecektir. Yani dünyanın en kolay üniversite kurulacak imkanına sahip bir uygulama kalkmış olacaktır.

Üniversitelerin kurulmasını ve gelişmesini hepimiz isteriz. Ama bunun belirli düzenlemeler içinde olması çok daha sağlıklı olacaktır. Sevindirici olan ise, biz tarafsızlığımızdan bahsederken; Cumhurbaşkanlığı’nın tarafsızlığı önemli bir özelliktir. Dolayısıyla biz bu tarafsızlığa sahip olan Cumhurbaşkanı’na bağlı olmayı hem kendi özerkliğimiz; hem de tarafsızlığımızın beyanı ve ilanı açısından önemli görüyoruz. Aksi halde bir bakanlığın bir müdürlüğüne bağlı gibi gözükmek, YÖDAK gibi şerefli bir kurumun çok zedelenmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile birlikte olmamızın asıl amacı, güçlü olarak belirli vizyonda kamuoyuna bilgi sunmak ve hizmet vermektir.”

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