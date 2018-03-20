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Öztürk: Suç olduğunu bilmiyordum

ATM’de unutulan 300 TL parayı bularak cebe indiren ve kamera görüntülerinden tutuklanan 41 yaşındaki Kemal Öztürk mahkemede kendini çok ilginç bir şekilde savundu

Öztürk: Suç olduğunu bilmiyordum

ATM’de unutulan 300 TL parayı bularak cebe indiren ve kamera görüntülerinden tutuklanan 41 yaşındaki Kemal Öztürk mahkemede kendini çok ilginç bir şekilde savundu

20 Mart 2018 Salı 09:40
Öztürk: Suç olduğunu bilmiyordum
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Girne’de önceki akşam N.Ç.’nin bankamatik kartı ile ATM’den çektiği ve unuttuğu 300 TL’yi çalan Kemal Öztürk, kamera görüntülerinden tespit edildi.

N.Ç., zanlı aleyhindeki şikayetini geri çekerken, Öztürk dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak bin TL nakdi, 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Para çekmeye gitti unutulan parayı cebe indirdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci mahkemede verdiği ifadede zanlı Kemal Öztürk’ün “Bularak sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Yalgı Döşenci, önceki akşam Mete Adanır Caddesi üzerinde ATM’den 300 TL para çeken N.Ç.’nin parayı unutarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

N.Ç.’nin hemen ardından aynı ATM’den para çekmeye giden zanlının 300 TL parayı bularak çaldığını ifade eden Döşenci,  Öztürk’ün şikâyet üzerine yakalandığını kaydetti.

Şikâyetin geri çekildiğini kaydeden Döşenci, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Polisin talebinin ardından söz hakkı alan Öztürk, unutulan parayı almanın suç olduğunu bilmediğini öne sürerek, mahkemeden özür diledi.

Kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 20.03.2018 10:43
Anahtar Kelimeler:
AtmParaKemal Öztürk
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