Öztürk: “Hükümet ortakları, ülkenin seçilmiş bakanları maalesef vatandaşın aklıyla oynuyor”

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, 7 Ocak seçimlerinden sonra kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin iyi bir gelecek vaat etmeyeceği öngörüsünün iktidar tarafından “hazımsızlık” olarak addedildiğini fakat, bugün gelinen noktada haklı olduklarının görüldüğünü savundu.

Bir sendikanın eylemine bir bakanın da destek verdiğini kaydeden Öztürk, bakanın hükümetin diğer ortaklarına açıkça meydan okuduğunu, Bugün KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yayınlanan ve Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde grev yapılacağının açıklanmasından sonra Bakan Çeler’in greve destek vereceğini açıkladığını kaydetti.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Çeler’in kendisini ilçe başkanı olduğu ve muhalefette yer aldığı zamanlarda zannediyor olabileceğini savunarak, bunun ayrıca hükümet ortakları arasında bilinmeyen çok büyük sorunlar olduğunun da bir işareti olabileceğini iddia etti.

“Hükümet ortakları, ülkenin seçilmiş bakanları maalesef vatandaşın aklıyla oynuyor” ifadelerini kullanan Öztürk, “Hükümet ettiğini zanneden ancak oturdukları koltukların ağırlığının farkına varamayan bu yönetim, eğer halkın geleceğini düşünüyorsa derhal koltukları iade etmelidir” dedi.