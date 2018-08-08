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Öztürk: ''Hemen reddetmeyin''

Öztürk: ''Hemen reddetmeyin''

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:29
Öztürk: ''Hemen reddetmeyin''

"HEMEN REDDETMEYİN"

-GAÜ REKTÖRÜ PROF.DR. KUTSAL ÖZTÜRK, ÜNİVERSİTE ADAYLARI İLE YİNE BİRLİKTEYDİ.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası adayların tercihlerini oluştururken, dikkate alması gerekenler ile ilgili olarak; Uzmanlar tarafından yapılan ve en dikkate değer öneriler sıralamasında da öne çıkan,  Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk'ün her fırsatta dile getirdiği  "Anne ve baba tavsiyesinin göz ardı edilmemesi" önerisi, adaylar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

"YAŞAMINIZIN,  BELKİ DE EN ÖNEMLİ KARARINI VERMEDEN ÖNCE; ANNE VE BABANIZIN TAVSİYE VE GÖRÜŞLERİNDEN MUTLAKA FAYDALANIN"

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Adaylar için tercih süreci devam ederken, İstanbul'da gerçekleşen bir tanıtım fuarına maiyeti birlikte katılan Prof. Dr. Öztürk, öğrenci adayları ve velileri ile tek tek ilgilenerek sorularını yanıtladı.

Genç adaylar için en önemli karar aşaması döneminin; Sıklıkla tavsiye ettiği "Anne- Baba- Çocuk" iş birliğinin gösterileceği, değeri tartışılamayacak bir fırsat olduğunu vurgulayan Öztürk " Ben, üniversite adayı öğrencilere şunu tavsiye ediyorum, bu tür kritik aşamalarda; Onları, yaşadıkları hayatta en iyi tanıyan varlıkları olan anne, baba tavsiyelerini muhakkak alsınlar, hemen reddetmesinler. Ancak, bu arada da kendi isteklerini gerçekleştirmek üzere çalışsınlar."dedi.

Her fırsatta, gerek kampüs içerisinde gerekse özel yaşamında; öğrencilere yönelik yaklaşım ve hitabetine "çok sevdiğim öğrencilerim" cümlesi ile başlayan, GAÜ Öğrencileri tarafından içtenliğiyle çok sevilen Prof. Dr. Kutsal Öztürk, İstanbul'daki fuarda da sevecen yaklaşımları ile ziyaretçiler tarafından farkedildi.  

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