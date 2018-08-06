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ÖZTÜRK: "GAÜ'NÜN ÇOK ULUSLU ÖĞRENCİ HEDEFİ; BM'NİN ÜYE SAYISI 193 ÜLKE"

ÖZTÜRK: "GAÜ'NÜN ÇOK ULUSLU ÖĞRENCİ HEDEFİ; BM'NİN ÜYE SAYISI 193 ÜLKE"

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
ÖZTÜRK: "GAÜ'NÜN ÇOK ULUSLU ÖĞRENCİ HEDEFİ; BM'NİN ÜYE SAYISI 193 ÜLKE"

GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KUTSAL ÖZTÜRK VE TANITIM UZMANI SİMGE ÖZEKLER ERDAL TV PROGRAMINA KATILDILAR.

-PROF.DR. KUTSAL ÖZTÜRK:  "GAÜ'NÜN ÇOK ULUSLU ÖĞRENCİ HEDEFİ;  BM'NİN ÜYE SAYISI 193 ÜLKE"

- SİMGE ÖZEKLER ERDAL: " 7 YIL KESİNTİSİZ BURS HAKKI VE ÜÇ KITADA TEK ÜNİVERSİTE"

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, hedeflerinin;  2018 Yılı verileri ile sahip oldukları  135 Ülke Öğrencisi  ile 'kültürler zenginliği' sunan GAÜ'nün,  önümüzdeki akademik yıllarda, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülke sayısı 193'ü yakalayarak, Kıbrıs Adası'nda olağanüstü bir birlikteliği,"GAÜ Ailesi'ne yeniden enjekte etmek" olduğunu söyledi.

Tercih dönemi nedeniyle; Aday öğrenciler için Türkiye televizyonlarında için yapılan tanıtım programlarından birine, kendisine refakat eden GAÜ Tanıtım Uzmanı Simge Özekler Erdal eşliğinde katılan Prof. Dr. Kutsal Öztürk,  "Biz, hep büyük bir aileyiz diye tanımlarız kendimizi. Ben, çok sevdiğim öğrencileri, rektörü bulunduğum üniversiteme davet ederken, onların da bu ailenin bir parçası olacakları için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

GAÜ ve Kuzey Kıbrıs'ta, Girne'de olabilmek ile ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr.Öztürk;  GAÜ'yü tercih edecek öğrencilere seslenerek; "geldikleri zaman görecekler ki, çok güvenli bir ortam burası; GAÜ, üç kıtada yedi kampüsü olan çok önemli bir üniversitedir. Kıbrıs Adası'ndan taşan bir üniversitedir. Türkiye, İngiltere, ABD, Moldova, Hong Kong ve Sri Lanka gibi ülkelerdeki kampüslerimizde yaklaşık olarak 20 bine yakın öğrencimiz var.  Türkiyemiz dahil, 135 değişik dünya ülkesinden gelmiş öğrencileri ile, bir armoni ortamı. Hedefimiz ise, Birleşmiş Milletler'in tüm ülkelerinden gelmiş öğrencileri kampüslerimizde görmektir. Öğrencilerimiz; Bu kültür birliğinde, farklılıklar içerisinde farkındalık peşinde olan üniversitede olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Öğrencilerimiz; eğitim ve öğretimin yanında  bu mozaikte yetişirler. Özellikle, 'Dünya İnsanı' yetiştirme doğrultusunda hareket ediyoruz, edeceğiz. 'Dünya İnsanı' daima barışı düşünür, dolayısıyla ' O İnsan' gelecek ile ilgili yaşamsal herşeyin, bu barışa ve birlikteliğe bağlı olduğu çok güzel bir düşünceye sahiptir. Bizim öğrencilerimiz de mezun olduklarında; dünyada bizim barış elçilerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AİLENİZİN GÖRÜŞÜNÜ MUTLAKA ALIN"

Aday öğrencilerin; ailelerinin tavsiyesini göz ardı etmeden,  mutlaka almalarını vurgulayan Öztürk, "Ailelerinizin görüşlerini mutlaka önemseyin. Yadırgamadan,  onların da görüşünü alın. Sonuçta; Siz, değerlendirmelerinizi isteğiniz yönünde yapacaksınız. Unutmayın ki; Aileniz kişilik ve eğilimlerinizi çok iyi bilir. Gözden kaçırabileceğiniz hayati bir unsur, onların yardımıyla hiç hayatınıza girmemiş olur."sözleri ile konuşmasını tamamladı.

GAÜ TANITIM UZMANI SİMGE ÖZEKLER ERDAL; "7 YIL KESİNTİSİZ BURS"

Yüksek eğitim kulvarındaki üniversite seçenekleri arasında, özellikle '7 yıllık kesintisiz burs' şansının adaylar tarafından iyi değerlendirilmesini öneren, Girne Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörü ve Tanıtım Uzmanı Simge Özekler Erdal, " Benim de bir mezunu olduğum GAÜ, bugün 35'inci kuruluş yıldönümüne ulaşmak üzere olan Kuzey Kıbrıs'ın ilk özel ve köklü üniversitesidir. Gururlu bir mezun olarak geriye baktığım zaman; Aile ortamı özellikleri ve sıcaklığından, yabancı dil imkanlarından etkilenerek, henüz 5000 öğrencisi varken tercih ettiğim GAÜ, bugün rektörümüzün ifade ettiği, 20 bin öğrenci sayısına ulaşmış. Girne, güzel bir kent. Kampüsümüz deniz ve dağ coğrafyasının tüm güzelliğini, insan dokusuyla tamamlıyor. Yani, kampüs üniversitesiyiz. Adaylarımız, üniversitemizi diğer üniversitelerden çok ayrıcalıklı bir düzeye taşıyan  tercih burslarımız ve özellikle 7 yıl kesintisiz burs hakkı seçeneklerini iyi değerlendirmelidirler. 'Üç kıta yedi ülke; tek üniversite' misyon ve söylemimizi ön plana taşırsak: Girne Merkez Kampüsü dışındaki yerleşkelerimizdeki olanaklar; farklı yurt dışı seçeneklerini düşünüp, ancak gerçekleştiremeyen öğrenci adayları için önemli bir fırsattır. Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar'ın vizyonuyla şekillenen bir açılım sayesinde,  2009 Yılı'nda itibaren öğrencilerimiz; örneğin %75 burs ile GAÜ'ye yerleştiği andan itibaren, eğer isterlerse; istediği dönem veya akademik yılı diğer yurt dışı kampüslerimizde de tamamlayabilir." dedi.

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