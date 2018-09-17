banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94348
ALTIN
243.337
DOLAR
6.2880
STERLİN
8.2677
EURO
7.3496
Kaçaklara seri yargılama
KAÇAKLARA SERİ YARGILAMA
6 aydır aranıyordu
6 AYDIR ARANIYORDU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yine iş kazası: 2 yaralı
YİNE İŞ KAZASI: 2 YARALI
banner282
Flaş Haber
6 aydır aranıyordu
Kapat

Öztürk: “Adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 

Öztürk: “Adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:49
Öztürk: “Adli Yıl Sorunlarla Başladı, Köklü Hukuk Reformu Şart”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, bugün açılan Adli Yıl’ın sorunlarla başladığını, bu sorunların ortadan kaldırılmasının köklü bir hukuk reformu yapmaktan geçtiğini söyledi. 


Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, mahkemelerin teknik alt yapı sorunlarının yanı sıra, mahkeme binalarının yetersiz olması, icra ve tebliğ dairelerinin etkin ve verimli çalışmaması, yasaların güncellenmemesi ve eksik olması, birçok mahkeme kararlarının uygulanamaması gibi sebeplerle adli yılın “yaralı” açıldığını kaydetti. 


Öztürk, sorunların giderilmesi için önerilerde bulunarak, Anayasanın 143. Maddesi ve 9/76 sayılı mahkemeler yasasının değiştirilmesi ve yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi. 


Yüksek Adliye Kurulu’nun yapısının da değiştirilerek, atamalarda şeffaflığın esas olması gerektiğini söyleyen Öztürk, hakim ve savcı atamalarının resmi kriterler belirlenerek, eşitlik ve liyakat ölçüsü temelinde yapılması gerektiğini kaydetti. 

Öztürk’ün diğer önerileri ise şöyle: 
“Dava listelemesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu usul yargıçlar üzerinde baskı oluşturmakta, yargıçlar davaların erken bitirilebilmesi adına eksik ve yanlış kararlar verebilmektedir.


Mahkemelerimizde personel eksikliği davaların yığılmasına neden olmaktadır. Artan dava sayısı ve yığılmalar karşısında çalışan personel yetersiz kalmakta ve başka dairelere geçiş için torpil aramaktadırlar. 


Mahkemelerin fiziki ve teknik şartları iyileştirilmeli ve bütçeleri artırılmalıdır. İcra ve Tebliğ sorunu iyileştirilmelidir. Bu konuda özelden hizmet alımı yoluna gidilmelidir.


Gerekli yasal düzenlemeler yapıp, ihtisas mahkemeleri kurulmalı ve davaların çok daha basit ve kısa sürede hallolması için zemin hazırlanmalıdır.”

Son Güncelleme: 17.09.2018 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
“21.15 Treni” Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde...
“21.15 Treni” Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde...
Yarın 5 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın 5 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Özersay, Bozkır’ı Kabul Etti...
Özersay, Bozkır’ı Kabul Etti...
Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali'ne Seçildi
Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali'ne Seçildi
Teknik Öğretmenler Derneği: “Eğitimi Yaz Boz Tahtası Durumundan Çıkarmamız Gerekiyor”
Teknik Öğretmenler Derneği: “Eğitimi Yaz Boz Tahtası Durumundan Çıkarmamız Gerekiyor”
Erhürman: “Kıbrıs Türk Halkı Siyasi Eşitliğinin Güvence Altına Alınmadığı Herhangi Bir Modelin Altında Yer Almayacak“
Erhürman: “Kıbrıs Türk Halkı Siyasi Eşitliğinin Güvence Altına Alınmadığı Herhangi Bir Modelin Altında Yer Almayacak“
Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında Yarın “Seni Seviyorum Türkiye” Oyunu Sahnelenecek
Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında Yarın “Seni Seviyorum Türkiye” Oyunu Sahnelenecek
Daü Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor
Daü Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor
Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü’nü Kabul Etti
Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü’nü Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim