Öztoprak Son Yolculuğuna Uğurlandı...

3 Nisan Salı günü İstanbul’daki evinde ölü bulunan Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Çetin Öztoprak, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak’ın cenazesine ailesi ve sevenlerini yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman bazı bakan ve milletvekili katıldı.

Çetin Öztoprak’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, siyaset çevresinde de büyük üzüntüye neden oldu.