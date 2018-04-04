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Öztoprak ailesi yasta

Milli Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Öztoprak’ın tabanca ile intihar ettiği sanılıyor

Öztoprak ailesi yasta

Milli Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Öztoprak’ın tabanca ile intihar ettiği sanılıyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:44
Öztoprak ailesi yasta
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Milli Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. İkamet ettiği evde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na iletti.

Şişli'deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan Çetin Öztoprak'tan iki gündür haber alamayan komşusu Cansu Özdemir, rezidans yönetimine haber verdi. Önceki gece saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak'ı yatağında, yanında tabanca, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği saptanan Çetin Öztoprak'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Yapılan incelemelerde Öztoprak’ın geçtiğimiz Pazar Günü’nden beri telefonuna cevap vermediği öne sürüldü. İntiharda kullanılan silahın yapılan incelemesinde ruhsatsız olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Kapı komşusu Cansu Özdemir, ''İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk'' dedi.

Canan Öztoprak, oğlu Çetin’in doğum günü kutlamasında böyle görüntülenmişti

'BİRLİKTE İNTİHAR EDELİM Mİ?' DİYE SORMUŞ

Bir arkadaşı da "Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin'in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi'' diye konuştu. İngiltere'de yaşayan bir arkadaşının ise ''Çetin geçen günlerde şaka yollu bana 'İntihar edelim mi?' diye sordu'' dediği belirtildi. Acı haberi alan aile, Öztoprak'ın cenazesini almak üzere İstanbul'a gitti.

Olayla ilgili BRT’ye konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Çetin Öztoprak’ın önceki akşam saatlerinde evinde ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Yönlüer, Adli Tıp Kurumu tarafından Öztoprak’a yapılan otopsi sonuçları ve kamera kayıtlarına göre soruşturmanın derinleştirilebileceğini belirtti.

33 yaşındaki Çetin Öztoprak kurye hizmeti sunan ‘KapGel’ isimli mobil uygulamanın CEO’su idi.

kaynak:Halkın Sesi

Son Güncelleme: 04.04.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
Canan Öztoprak
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