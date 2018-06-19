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Öztaş Geçitkale’de yürüyüş düzenledi

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Geçitkale’de yürüyüş düzenledi.

Öztaş Geçitkale’de yürüyüş düzenledi

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Geçitkale’de yürüyüş düzenledi.

19 Haziran 2018 Salı 13:51
Öztaş Geçitkale’de yürüyüş düzenledi

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Geçitkale’de yürüyüş düzenledi.

Broşür dağıtımı ve esnaf ziyaretleri yapılan etkinlikte, Başkan Hasan Öztaş ve Belediye Meclis üyesi adayları yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milletvekilleri Asım Akansoy ve Biray Hamzaoğluları, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

“YENİ DÖNEMDE NELER YAPILACAK?”

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Dört yılda Geçitkale’de özellikle Atatürk Meydan projesi, Geçitkale Kültür Sanat Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi’ne 24 saat 112 acil servis hizmeti, Sağlık Merkezi’ne çevre düzenlemesi ve bunların  yanında tüm kasabaya birçok çocuk parkı, dış mekan spor aletleri, engelli kaldırımları, asfaltlama çalışmaları, tüm derelere taş kaplamalar yapıldığını belirten Öztaş, pırıl pırıl bir belde yarattıklarını söyledi.

 Önümüzdeki dört yılda da çok önemli projelere imza atacaklarını belirten Hasan Öztaş, Olivium üretici pazarı, Olivia Arena spor kompleksi, Geçitkale düğün salonu ve çok amaçlı kullanım için amfi tiyatro ve Geçitkale Şehitlik Anıtı projelerinin en önemli projeleri olduğunu, bunların yanında alt yapı çalışmalarının da bitirileceğini belirtti.

Geçitkale futbol sahasının ihalesinin de devlet tarafından bugünlerde tekrar açılacağını ve belde halkının ve spor kulübünün bu imkanlardan yararlanacağını söyleyen Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ni daha ileriye taşımak, çevre dostu bir belde yaratmak için çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öztaş,  halkın içinde halkla birlikte beldeyi en iyi yerlere getireceklerini, akıllarının fikrilerinin Geçitkale beldesi olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 18:08
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