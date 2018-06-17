banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu
DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
banner282

Öztaş, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş ile Belediye Meclis üyesi adayları, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti. Hasan Öztaş ve ekibine Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da eşlik etti.

Öztaş, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş ile Belediye Meclis üyesi adayları, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti. Hasan Öztaş ve ekibine Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da eşlik etti.

17 Haziran 2018 Pazar 13:06
Öztaş, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş ile Belediye Meclis üyesi adayları, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti. Hasan Öztaş ve ekibine Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da eşlik etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Öztaş, Çamlıca köyünde yaptığı konuşmada, köyde atıl durumda olan eski okul binasını tadil ederek, Çamlıca Kültür Evi adı altında hizmete sunduklarını, bunun yanında köye engelli kaldırımları inşa ettiklerini, asfalt, cami tadilatı, şehitliğin onarımı ve park tadilatı gibi daha birçok icraat yapıldığını vurguladı.

banner277

Öztaş Nergisli ziyaretinde, dört yıl önce Nergisli köyünün harabe olduğunu ama bugün yapılan yatırımlarla yaşanabilir bir köy yarattıklarını, köyün ortasına çok amaçlı bir park, hayvancıların talepleri doğrultusunda, büyük bir depo koyarak bölgedeki hayvancıların su ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 17.06.2018 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akmercan, Güvercinlik’i ziyaret etti
Akmercan, Güvercinlik’i ziyaret etti
Güngördü: “Beylerbeyi’nin çehresi değişti”
Güngördü: “Beylerbeyi’nin çehresi değişti”
Yüksel: “İş kazalarının % 98’i önlenebilir kazalardır...”
Yüksel: “İş kazalarının % 98’i önlenebilir kazalardır...”
Bayraktar, Gönendere’yi ziyaret etti
Bayraktar, Gönendere’yi ziyaret etti
YDP: “Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor”
YDP: “Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor”
Adalıer: “Mağusalı üreticiler için su konusunda gerekli girişimler yapılacak”
Adalıer: “Mağusalı üreticiler için su konusunda gerekli girişimler yapılacak”
Birol Karaman: “Planetaryum da Girne’ye Çok Yakışacak”
Birol Karaman: “Planetaryum da Girne’ye Çok Yakışacak”
"Harmancı: “Lefkoşa’yı Hep Beraber İleriye Taşıyacağız”
"Harmancı: “Lefkoşa’yı Hep Beraber İleriye Taşıyacağız”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Bellapais’te Piyano Konseri!
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Bellapais’te Piyano Konseri!
KTTO, Politis gazetesine bayram kutlaması reklamı verdi
KTTO, Politis gazetesine bayram kutlaması reklamı verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim