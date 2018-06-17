Öztaş, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş ile Belediye Meclis üyesi adayları, Çamlıca ve Nergisli köylerini ziyaret etti. Hasan Öztaş ve ekibine Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da eşlik etti.



CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Öztaş, Çamlıca köyünde yaptığı konuşmada, köyde atıl durumda olan eski okul binasını tadil ederek, Çamlıca Kültür Evi adı altında hizmete sunduklarını, bunun yanında köye engelli kaldırımları inşa ettiklerini, asfalt, cami tadilatı, şehitliğin onarımı ve park tadilatı gibi daha birçok icraat yapıldığını vurguladı.



Öztaş Nergisli ziyaretinde, dört yıl önce Nergisli köyünün harabe olduğunu ama bugün yapılan yatırımlarla yaşanabilir bir köy yarattıklarını, köyün ortasına çok amaçlı bir park, hayvancıların talepleri doğrultusunda, büyük bir depo koyarak bölgedeki hayvancıların su ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.