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Özsezer, bağımsız adaylığını açıkladı.. UBP Dikmen'de de ikiye bölündü...

Özsezer, bağımsız adaylığını açıkladı.. UBP Dikmen'de de ikiye bölündü...

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:08
Özsezer, bağımsız adaylığını açıkladı.. UBP Dikmen'de de ikiye bölündü...
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UBP Dikmen Belediye Meclis üyesi Mehmet Özsezer, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığına bağımsız aday olduğunu açıkladı…

UBP Dikmen Belediye Meclis üyesi Mehmet Özsezer, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığına bağımsız aday olduğunu açıkladı…

Açıklamasında,UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile yaşadığını belirttiği adaylıkla ilgili süreci de paylaşan Özsezer, kendisine Genel Başkan tarafından başkan adaylığı için teklif yapıldığını, teklifi kabul ettiğini, ardından da parti meclisinin adaylığına onay verdiğini anlattı… Özsezer, daha sonra UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kendisini makamına davet ederek “Girne kaymakamı Mustafa Erişmen’in bu görev için daha uygun olacağını ifade ettiğini” iddia etti,

kendisinin ise adaylıktan çekilmeyeceğini söylediğini bildirdi…

Özsezer, bu yola çıktıktan sonra Dikmen belde halkının da baskısı üzerine bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar verdiğini açıkladı…

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını belirtti.

Lapta'da UBP'li aday bağımsız

UBP'nin mevcut Belediye Başkanları ile yola devam etme kararından sonra UBP'de bir çok bölgede 2. adaylar da çıkmaya devam ediyor. UBP ülkenin neresindeyse yarısında ikiye bölünmüş durumda.

Yerel seçimlerin 1 Temmuz tarihinde yapılması beklenirken Ana Muhalefet partisi UBP’de bağımsız adaylar sıkıntı yaratmaya başladı.

UBP MYK ve Parti Meclisi yerel seçimlerde yarışacak adayları tespit ederken birçok bölgede UBP’lileirn UBP adaylarına karşı bağımsız olarak Belediye başkan adayı olmaya hazırlanması partide sıkıntı yaratmaya başladı.

Vadili

UBP’nin mevcut Belediye Başkan adayları ile yola devam etmek istemesi üzerine Vadili’de mevcut Belediye Başkanı Mehmet Adahan’da karar kıldığı bununla birlikte UBP Vadili Örgütü’nün buna tepkili olduğu öğrenildi.

UBP Vadili örgüt başkanı Eriş Çoban bu gelişmelerden sonra bağımsız adaylığını açıkladı.

İskele

UBP İskele’de seçime 2014 yılında seçimi bağımsız olarak katılan sonradan UBP’ye katılan Hasan Sadıkoğlu ile girmeye hazırlanırken diğer taraftan UBP’nin İskele’de 20 yıllık Belediye Başkanlığını yapmış olan Halil İbrahim Orun ise seçimlere bağımsız aday olarak katılmaya hazırlanıyor.

Büyükkonuk

Aday olmayacağını açıklayan sonradan fikrini değiştiren ve UBP’den aday olacağını açıklayan Ahmet Sennaroğlu ise UBP İskele Milletvekilleri ile ve örgütleri ile problemler yaşıyor.

Sennaroğlu’nun bağımsız aday olabileceği ve YDP’nin de desteğini alabileceği konuşuluyor.

Geçitkale

Geçitkale’de ise UBP’den daha önce aday olan Olsan Oran bu kez seçimlere bağımsız aday olarak girmeye hazırlanıyor. 2014 seçimlerinde UBP’den aday olan Oran seçimi büyük bir farkla CTP adayına karşı kaybetmişti.

Kaybetmiş adaylar yeniden aday

UBP’nin adayları kamu oyuna yansırken UBP’nin bir çok bölgede daha önce Belediye Başkanı adayı olmuş ve seçimleri kaybetmiş adayları yeniden örgütlerin tepkisine rağmen aday yapma ısrarı ise tepki ile karşılanıyor.

Ana muhalefet partisi UBP,  Dikmen’de Mehmet Özsezer, Tatlısu’da Ali Çil, Serdarlı’da Halil Kasım, Mehmetçik'te Cenk Şeren Lefkoşa’da ise Hasan Sertoğlu ile seçime girmeyi  kararlaştırdı.

Daha önceki seçimlerde de aday olan ve seçimleri kaybeden adayların yeniden aday gösterilmesi hem UBP örgütlerinden tepki görürken UBP’nin bu belediyelerde ortaya bir iddia da koyamayacağı yorumlarına neden oluyor.

KAYNAK:DETAY

Son Güncelleme: 09.04.2018 16:38
Anahtar Kelimeler:
UBP Dikmende De Ikiye BölündüBağımsız AdayMehmet Özsezer
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