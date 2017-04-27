ÖZOK AİLESİNDEN EĞİTİME DEV YATIRIM

Üç yıl önce KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’ni kurarak faaliyet gösterdikleri çok sayıdaki sektöre EĞİTİM alanını da ilave eden ÖZOK ailesi, Dikmen’de alınan 400 dönüm’e yakın büyüklükteki arazide toplamda 60 milyon sterling tutarında yatırım yaparak Üniversite Kampüsü kuruyor.2013 yılında kurdukları KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ ile eğitim alanındaki yatırımlarına start veren ÖZOK ailesi, Girne Ballapais, Ozanköy kavşağında sekiz milyon Sterling tutarında bir yatırımla kurulan kampüsü, Dikmen’de alınan arazide büyütmeye karar verdi.2000’den fazla öğrenci kapasiteli Girne Kampüsü’nde, özellikle Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri eğitiminin ihtiyaçlarına tam anlamı ile cevap veren son teknoloji ile donatılmış laboratuarlar, Hukuk fakültesi için Sanal Mahkeme Salonu ve kütüphane gibi eğitimle doğrudan alakalı birimlerin yanısıra öğrencilerin dersten kalan zamanlarını faydalı bir biçimde değerlendirmeleri için çeşitli spor alanlarının ve kantin, kafeterya gibi sosyal alanların zaten var olduğuna dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Ali ÖZOK, “bu kampüs bizim eğitime ilişkin vizyonumuzu ve kalite anlayışımızı yansıtabilecek özelliklere sahip olmasına rağmen, ailemizin ismine yakışan ve ülkemizin ‘eğitim adası KKTC’ vizyonunu daha iyi bir biçimde temsil edebilecek niteliklere sahip bir üniversite kampüsü için büyük bir yatırıma girerek “ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ“nin inşaatına başladık” dedi.KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Kampüsü ve onun etrafında şekillenecek eğitimle ilişkili diğer unsurların yer alacağı “ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ“ 25 milyon sterling bütçeli, toplam 2366 öğrenci kapasiteli ve beş yıldızlı otel kalitesinde olması hedeflenen yurt binalarının inşası ile start aldı.Yurt binalarını takiben toplam 10.000 m2 kapalı eğitim alanına sahip Fakülte binalarının da inşaatına başlanarak, tüm sınıfları akıllı tahta ve projeksiyon makinesi gibi çağdaş eğitim olanakları ile donanmış bir biçimde hizmete alınacak olan fakülte binaları çok kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.Öğrencilerin eğitime yönelik ihtiyaçlarının yanısıra sportif, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin de en yüksek kalitede karşılanacağı yeni kampüs alanında YEŞİL DOKU’nun korunup geliştirileceği alanlarda, koruluklar, suni göl, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, açık amfitiyatro ve buna benzer pekçok olanağın yer alacağı yöneticilerce ifade edildi.Bütün itibariyle bu yatırımın da, ÖZOK Group’un diğer tüm alanlardaki yatırımlarının temel özelliği olan “yüksek kalite anlayışı”’nı ve ayrıca “ amaç – araç ” bütünlüğünü tüm unsurları ile yansıtacağını söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Ali ÖZOK, Yükseköğrenim yatırımlarının genelde ülke ekonomisine, özelde ise bölgenin ekonomik kalkınmasına yapacağı katkının önemini vurgulayarak , Yükseköğrenim alanına yapılacak tüm yatırımlarda hedeflerin doğru konulması, kuruluş yerinin doğru seçilmesi ve tabii ki öğrencilerinin hem eğitim kalitesi ve hem de fiziki olanakların kalitesi bakımından tatmin edilmesinin çok önemli olduğunu ve bunedenle bunlara yönelik yatırımların yapılıp yapılmadığının devletçe denetlenmesinin gerekliliğinin altını çizdi.ÖZOK GROUP olarak, bugüne kadar faaliyet gösterdikleri alanlardan çekilmemekle birlikte bundan böyle yatırımlarını 2013 yılından itibaren artan bir ilgi gösterdikleri eğitim alanına odaklayacaklarını belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ali ÖZOK başta da belirtildiği gibi, toplamda 60 milyon sterling tutarında dev bir bütçeyi eğitim alanına harcamayı planlamaktan ve bu suretle KKTC ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı aile olarak mutluluk duyduklarını ilave etti.Mevcut kampüste KKTC’li öğrencilere , şehit ailelerine ve pek çok sivil toplum kuruluşu mensuplarına geniş burs olanakları açtıklarını belirten Ali ÖZOK, bu çerçevede gençliğe sağladıkları katkının yanısıra, çeşitli sosyal ve ekonomik nedenlerle yükseköğrenim yapma olanağı bulamayan kişilere sivil toplum kuruluşları ile yapılan anlaşmalarla el uzatabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Yakın bir tarihte Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan anlaşmayla on ortopedik özürlüye tam bursla eğitim olanağı sağladıklarını da belirten Sn.ÖZOK bu yardımların önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini ilave etti.KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Kampüsü’nün Dikmen bölgesine gelmesiyle birlikte Dikmen’in hızla büyüyeceğine ve bölgedeki ekonomik hayatın büyük bir canlılık kazanacağına muhakkak gözü ile bakılıyor.Zaten, eğitim yatırımlarının yoğunlaşması düşüncesi içinde planlanan bölgenin “ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ“ yatırımıyla birlikte ciddi bir hareketlilik kazanacağı öngörülüyor.Üniversite yönetimince hedeflenen onbin öğrenci kapasitesine ulaşıldığında bunun yaratacağı ekonominin, Dikmen özelinde sağlayacağı hareketliliğin yanısıra, üniversitenin bölge halkına sağlayacağı iş olanakları, bölgenin kalkınmasına son derece önemli katkıda bulunacak. Bölgede yaşayan pekçok genç ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ’nde çalışma olanağı elde edecek. Ayrıca Özok Öğrenci Kenti içersinde bulunan işletmelerin kiraya verilmesinde Dikmenli gençlere öncelik tanınacak.Dikmendeki arazide konumlanacak olan kampüs pekçok özelliği ile bugünün değil yarının ihtiyaçları gözönünde tutularak şekillendiriliyor.Bir taraftan yapı özellikleri ile son derece albenili bir görünüm sunacak olan eğitim binaları diğer taraftan sahip olacağı teknik özelliklerle de KKTC eğitim alanında ilkleri yansıtacak. Akıllı bina konsepti içinde yüksek teknolojinin imkan verdiği tüm olanakların kullanılacağı Fakülte binaları, laboratuarlar ve yurtlar öğrencilerin en uygun şartlarda eğitim almalarına olanak sağlayacak.Özellikle, öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanısıra eğitim alanlarına uygun pratik edinimler kazanmasına yönelik laboratuar ve sair uygulama olanaklarının olabilecek en mükemmel bir biçimde karşılanacağı kampüste, tüm laboratuarların en yüksek teknolojiye sahip makine ve techizatla donatılacağı yöneticilerce ifade ediliyor.Böylece KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ öğrencileri diplomalarını aldıkları andan itibaren sektörde etkin bir biçimde çalışma olanağı bulacaklar.Öğrencilerin ders görecekleri sınıfların da ferah, aydınlık mekanlar olmasının yanısıra, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, gibi derslerin kaliteli bir biçimde işlenmesine olanak sağlayacak teknik özellikleri taşımasına ve ayrıca sıra, iskemle gibi ünitelerin de ergonomik yapıda olmasına özen gösterilecek.KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ kampüsünün ve ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ’nin sosyal alanları, ders dışı zamanların da kaliteli bir biçimde geçirilmesine olanak sağlayacak özelliklere sahip olacak. Kampüs içinde oluşturulacak küçük koruluklar, diğer yeşil mekanlar, çevre ve peyzaj düzenlemesi, öğrencilerin huzur bularak rahatlamalarını temin ederken, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları öğrencilerin kullanımına sunulacak.ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının yanısıra, bünyesinde bulunduracağı alışveriş merkezleri, kafeteryalar, eğlence mekanları, restoranlar, öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştıracak ve öğrenim gördükleri sürece yaşamlarına kalite katacak unsurları da ihtiva edecek.KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ve ÖZOK ÖĞRENCİ KENTİ bu özellikleri ile Kuzey Kıbrıs’ın Yükseköğrenim hayatına yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı kazandıracak.