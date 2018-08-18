Özmerter: ''Hırsızlık''

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Iktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, hükümetin aldığı kiralarda döviz kurunu sabitleme kararının en basit deyimiyle "HIRSIZLIK" olduğunu söyledi.

Özmerter sosyal medyadaki kişisel profilinden yaptığı açıklamada alınan kararın yanlış olduğunu, her hükümetin birşeylerle anıldığını, bu hükümetin de ekonomi özürlü hükümet olarak anılacağını belirtti.

İşte Özmerter'in paylaşımı;

Ekonomi çok önemli bir darboğazdan geçiyor. Kira konusunda ortada hilkat garibesi, ekonominin gereklerinden ve devlet ciddiyetinden uzak, mantıksız bir iddia dolaşıyor. Kur sabitleme deniyor ama sakın kanmayın. Dünyada serbest dolaşan bir para birimindeki ani artışı bahane edip, kafaya göre seçilmiş bir sektörün bir kesimini fakirleştirme, öbür kesimini zenginleştirme sonucunu doğuracak sermaye transferi, ya da basit ifadesi ile HIRSIZLIK bu. Şu ana kadar bu kadar konuşulmasına fırsat verip herhangi bir açıklama gelmemesi garip. Zaten yeterince dertli ekonomimiz. Bu mu kriz yönetimi? Kur sabitlemeymiş. Meyhane muhabbeti bile değil, ciddi ciddi tartıştırılıyoruz. Piyasanın genelini rahatlatacak güven verecek onca adım var. Sektörlerle işbirliği içerisinde adım atmak var, oy getirecek diye popülist adım atma zamanı mı? Her hükümet birşeylerle anılır ardından. Umarım bu hükümet kur sabitleyen ekonomi özürlü

hükümet olarak anılmaz. Bu toplumun ekonomik, sosyal ve en önemlisi kültürel varoluşu için son demleri. Bunu çocukların bile güleceği ekonomik intiharla harcamaya lüksümüz kalmadı. Harcamayın bu Kıbrıs Türkü’nü