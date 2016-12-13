Özmen teminata bağlandı



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da Başbakanlık önünde Değirmenlik-Dağyolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasını protesto ettikleri esnada, polisle eylemciler arasında çıkan arbede sonucu polise taş atarak ciddi şekilde yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen hakkındaki soruşturmanın tamamlanması üzerine teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Muhammed Mevlan Özmen’in 6 Aralık tarihinde Başbakanlık binası önünde çıkan olaylarda eline aldığı taşı güvenliği sağlayan polis memuru Hüseyin Karamustafa’nın başına atığını ardından ise polis çavuşu Şaban Yeğen’in başına atarak başı ve gözünün yanı sıra elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, yaşanan olayların ardından yaralanan polislerin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, yaralanan polis memuru Hüseyin Karamustafa’nın ifadesi doğrultusunda incelenen kamera kayıtlarında zanlının tespit edildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis, atılan taş sonucu ciddi şekilde yaralanan polis çavuşu Şaban Yeğen’in ameliyat olmak için Türkiye’ye gönderileceğini, Karamustafa’nın ise taburcu edildiğini ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması 2 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.