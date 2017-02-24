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24 Şubat 2017 Cuma 11:47

Özlüses, “Denktaş’ı Öldürmek” Romanını Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a Sundu

Dr. Mehmet Özlüses, “Denktaş’ı Öldürmek” adlı romanını, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a takdim etti.

Özlüses, 'Denktaş'ı Öldürmek” Romanını Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'a Sundu
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Dr. Mehmet Özlüses, “Denktaş’ı Öldürmek” adlı romanını, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a takdim etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, romanı yazma aşamasında Denktaş ailesinden herhangi bir izin alma ihtiyacı hissetmediğini söyleyen Özlüses, “Çünkü Rauf Denktaş, topluma mal olmuş bir kişiydi. Sizin babanız, bizim toplum liderimizdi. O nedenle sizden izin almadan böyle bir kitap yazdım” dedi. 

Özlüses, kitabın takdiminde yaptığı açıklamada, kitabın kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf  Denktaş’ı eleştirmek maksadıyla yazılmadığını, Annan Planı sürecinde referandumdan çıkan sonucu eleştirel bakış acısıyla irdelediğini, senaryolaştırılmış bir hikâyeyi ele aldığını anlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise ilk fırsatta romanı okuyacağını, kitap ile ilgili düşüncelerini romanı okuduktan sonra Özlüses’e ileteceğini söyledi.

Denktaş, kitapların gelecek adına bırakılan önemli bir miras olduğunu belirterek, yazarı tebrik etti.

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