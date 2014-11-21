Özker Özgür’ün 9. Ölüm Yıldönümü…

İZCAN:"ANISI, YOLUMUZA IŞIK TUTUYOR"

YARIN ÖZGÜR ANISINA İKİ TOPLUMLU HALI SAHA TURNUVASI DÜZENLENİYOR

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP kurucularından, “ortak vatan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin neferi” Özker Özgür’ü, ölümünün 9. yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle andıklarını belirterek, “Özker Özgür’ün anısı BKP’nin yoluna ışık tutuyor” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı mesajında, Özker Özgür’ün ölümünün insanca yaşam mücadelesi veren emekçiler ve barış mücadelesi yürüten tüm Kıbrıslı ilericiler için büyük bir kayıp olduğunu kaydetti.

Özker Özgür’ün kendisini sosyalizmin hayat bulmasına, Kıbrıslıların yeniden kardeşçe bir arada yaşayacağı, bağımsız, bağlantısız Birleşik Kıbrıs’a adadığını belirten İzzet İzcan, BKP olarak Özker Özgür’ün mücadelesini yaşattıklarını kaydetti.

ANISINA HALI SAHA TURNUVASI

Bu arada BKP Gençlik Meclisi, yarın Özker Özgür anısına iki toplumlu II. Halı Saha Anı Turnuvası düzenleyecek.



Kaymaklı sahasında saat 13:00-18:00 saatleri arasında yer alacak turnuvada, BKP Gençlik Meclisi, CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü, DKB, EDON ve Prodeftiki gençlik örgütlerinin takımları karşılaşacak.