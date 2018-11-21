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Özker Özgür yarın anılıyor

Özker Özgür yarın anılıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:05
Özker Özgür yarın anılıyor

Merhum politikacı Özker Özgür, 13’üncü ölüm yıl dönümünde yarın anılıyor.

CTP Genel Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından olan Özker Özgür ve merhum eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarları başında saat 09.30’da anma töreni yapılacak.

Özker Özgür’ün 13’üncü, eşi Zehra Özgür’ün ise 10’uncu ölüm yıl dönümleri nedeniyle yarın akşam piyano resitali de düzenleniyor. Eser Öktem’in vereceği piyano resitali, saat 19.00’da Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde yer alacak.

Son Güncelleme: 21.11.2018 10:34
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