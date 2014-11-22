Özker Özgür Ölümünün 9. Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel başkan ve milletvekillerinden, eski Başbakan Yardımcılarından, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür, ölümünün 9. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Özgür’ün kızı Elmaziye Özgür’ün konuşmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından sırasıyla, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, anamuhalefet partisi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

Törene, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasetçiler, Özgür’ün sevenleri ve ailesi katıldı.

Elmaziye Özgür konuşmasında, Özgür’ün öldüğü gün için Kıbrıs Türkü’nün kara günü ifadelerinin kullanıldığını anımsatarak, toplum odaklı mücadele için Özgür’ün işaret ettiklerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Özgür’ün insan sever kişiliğine işaret ederek, toplumu seven, demokrasi ve barış için mücadele eden bir kişilik olduğunu belirtti.

Özgür’ün hayatı boyunca barış yolunu işaret eden bir siyaset benimsediğini belirten İzcan, “Özgür toplumu o noktaya getiremeden gitti, biz de getiremedik hatta biz iç barışı da sağlayamadık” dedi.

İzcan, yurdun bütünlüğü için çaba gerektiğini kaydederek, “Özgür’ün dediği gibi davul bizde tokmak başkasında olmaz. Birlik içerisinde mücadele edilmeli” dedi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, Özgür’ün çok önemli bir siyaset adamı olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin hayatında her zaman farklı bir yeri olacağını söyledi.

20 yıl parti başkanlığı yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğini belirten Özgürgün, Özgür’ün uzlaşı ve hoşgörünün simgesi sayılabilecek biri olduğunu vurguladı.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Özker Özgür’ün en büyük hayalinin Kıbrıs’ta çözüm olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk kimliğini koruma ve geliştirme noktasında da taviz vermediğini söyledi.

Kıbrıs Türkü için her mücadeleyi göze alabilecek kadar kararlı kişilerin düşüncelerinin kaybolmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Talat, “anıları yaşatacaksak bıraktıklarına da sahip çıkmalıyız” dedi.

Talat, Özker Özgür’ün, eşi Zehra Özgür’le verdiği mücadelenin de çiftlerin dayanışmasına örnek olmasını temenni etti.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ise, Özker Özgür’ün ülkenin yetiştirdiği ve toplumun çoğunluğunun hayranlıkla izlediği bir kişilik olduğunu belirterek, Özgür’ün ideallerinin toplumun tümünü ilgilendirdiğini söyledi.

Kendilerinin de gelecek beklentilerinin temelinde Özgür’ün idealleri olduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, bu hedeflere birlik beraberlik ve dayanışma içinde yürüyeceklerini vurguladı.

Yorgancıoğlu, önlerinde özveriyle sabırla kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğuna işaret ederek, dayanışma ve hoşgörüyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

SİBEL

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, Özgür’ün siyasetinin merkezine toplumu koyan bir kişilik olduğunu ifade ederek, onun temiz politikaların simgelerinden olduğunu söyledi.

Sibel, hayatının farklı dönemlerinde Özgür’le, öğretmeni, doktoru ve komşusu olarak farklı diyaloglar içerisine girdiklerini belirterek, Özgür çiftinin, dayanışmanın da en güzel örneklerinden birini yaşadığını kaydetti.