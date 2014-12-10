Özkardaş Ebelik Ve Hamşirelik Münhalleri İçin 2.5 Yıldır Sınav Yapılamamasını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu- Sen) Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Kamu Hizmeti Komisyon’unun 2,5 yıl önce münhal ilan edilen Ebelik ve Hemşirelik hizmet sınıflarının yükselme yerleri için sınavları halen yapamadığını belirterek Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye hitaben yayımladığı bildiride, Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıflarının; III.Derece Hemşire, II.Derece Hemşire, I.Derece Hemşire ile, III, II ve I.Derece Ebe ve III, II ve I.Derece Ziyaretçi Hemşire Yükselme Yeri kadrolarının açılması için sendika olarak 2012 yılında yetki talebinde bulunduklarını, talep sonucunda münhal yetkilerinin alınarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca 61/2012 ve 65/2012 nolu genelgelerle münhal ilan edildiğini anlattı.

Söz konusu yükselme yerlerinin aradan geçen iki buçuk yıla rağmen hala sınavlarının yapılmadığını kaydeden Özkardaş, yapılamama nedeni ise bu kadrolarla ilgili sınava katılacak personelin son üç yıllık performans değerlendirmelerinin zamanında, tam ve doğru olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmemesi olduğunu kaydetti.

Özkardaş şöyle dedi:

“Defalarca gündeme ve bilgilerinize getirdiğimiz ve çalışanlarımızı iki buçuk yıldır mağdur eden bu durum artık kabul edilebilir değildir. Kamu Hizmeti Komisyonu, iki buçuk yıl önce ilan edip başvurularını aldıkları bu yükselme yeri kadroları ile ilgili olarak sınav yapmak için bakanlığınızdan gelecek olan performansları beklemektedir. Konunun çok geciktirilmiş olmasını da dikkate alarak ivedi çözüm getirmenizi bekleriz.”