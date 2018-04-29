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Özipek konser verdi

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell organizasyonunda Lütfiye Özipek “Teşekkür konseri” düzenlendi. 

Özipek konser verdi

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell organizasyonunda Lütfiye Özipek “Teşekkür konseri” düzenlendi. 

29 Nisan 2018 Pazar 07:36
Özipek konser verdi

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell organizasyonunda Lütfiye Özipek “Teşekkür konseri” düzenlendi.  

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da yapılan konsere,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve binlerce kişi katıldı.

Lütfiye Özipek konserde kendisini destekleyen Kuzey Kıbrıs halkıyla ilk kez bir araya gelerek onlara katkılarından dolayı teşekkür etme fırsatı buldu.

GÜNGÖRDÜ: “SANA TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKEN BİZİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada,  Lütfiye’nin başarısından dolayı kendisini kutlayarak ülkeye bu başarıyı kazandırdığı için kendisini tebrik etti.

Nidai Güngördü, “Sen bize değil, bu büyük mutluluğu yaşattığın için biz sana teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Lütfiye Özipek de, başından beri kendisine inanarak kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 10:43
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