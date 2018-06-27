Özhakkı da isyan etti!

Girne'nin sevilen isimlerinden, HP Girne Belediye Meclisi üyeliğine aday olan Melih Özhakkı, seçimi az oyla kaybetti. Özhakkı, bugün önemli bir paylaşım yaparak sitemde bulundu.

Melih Özhakkı, “ Bu işler böyle olurmuş malesef dedim, bir şey yazmayacam dedim ama dayanamadım çünkü bir koca taş gibi oturdu içime..

Hani o bütün partilerde seçim dönemleri kendi içlerinde birbirini kesmeler olur ya.. işte o bizim içimizde de oldu malesef.. ve ben bunu çok geç anladım ve çok üzüldüm.. ama işte biz fazla saf kaldık bu konularda.. iyi tecrübe oldu” diye yazdı.