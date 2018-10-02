Özgürlük İlkokulu'nda utanmayı attılar!

ÖZGÜRLÜK İLKOKULU’NDA UTANMAYI ATTILAR!

Deniz Gürgöze

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaosla başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılına Güzelyurt’ta bulunan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu damga vurdu.

Yıllardır mali gelirleri denetlenmeyen Özgürlük İlkokulu, topladığı kurs paraları ile öğretmenlerine ek gelir sağlıyor.

Velilerden zorla para talep ediyorlar Her yıl öğrencilerden bağış adı altında aldıkları paraları öğretmenlerine kurs ücreti için maaş olarak ödeyen okula Milli Eğitim Bakanlığı neden müdahale etmiyor?

4. ve 5. Sınıf öğrencilerden topladıkları kurs paralarının toplam yıllık bedeli yaklaşık 1 Milyon TL. Okul müdürü böyle bir uygulamanın yasal olup olmadığının farkında değil mi?

Aileler neden çocuklarını kursa göndermek için baskı altına alınıyor?

Gibi bir çok soru ile karşı karşıya kalan okul idaresi yasal olmayan bu durumda ailelerden bağış makbuzu adı altında aylık topladığı gelirleri açıklamak zorundadır.

Öğrencilerden toplanan para hangi öğretmenlere ek gelir olarak ödeniyor?

4. Sınıf öğrencilerden ayda 400 TL, 5. Sınıf öğrencilerden ayda 500’er TL kurs ücreti talep edilirken, öğretmenler de 15 gündür sınıflarda öğrencilere ders yaptırmadan öğrencileri evlerine gönderiyor.

Kurslarda eğitim verileceği için sınıflarda 4.ve 5. Sınıf öğrencilerine ders verilmeden gün geçiriyorlar.

Öğrenciler boş defterler ile evlerine dönerken kursa gelecek öğrencilere özel muamele gösteriliyor.

Devletin kaynaklarını kullanarak öğrencilere okul sınıflarında kurs veren öğretmenler neyin hatırına orada ders veriyor ya da kaç para aylık ek maaş ödeniyor ki bu desleri vermeyi yasal olmasa da kabul ediyor?

Yaklaşık 240 öğrenciden elde edilen aylık kurs ücreti yaklaşık 100 bin TL nereye gidiyor?

Özgürlük İlkokulu’nda ders veren öğretmenler ile diğer okullarda ders veren öğretmenlerin arasındaki fark nedir ki bu okuldaki öğretmenlere bu ayrıcalık tanınıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bilgilenmeli ve bir an önce konuya müdahale etmelidir.