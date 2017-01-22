Özgürgün’den Kocias’a Çok Sert Açıklama



Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a sert tepki gösterdi.Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Başbakan Özgürgün, Kıbrıs’taki sorunun Türk askeri olduğunu söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın sorununun ağzından çıkanı kulağının duymaması olduğunu savundu.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Alman Haber Ajansına verdiği mülakatta Kıbrıs’taki sorunun Türk askerinin varlığı olduğunu dile getirmiş ve Türk ordusunun Kıbrıs’tan çekilmesi gerektiğini savunmuştu.