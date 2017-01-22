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22 Ocak 2017 Pazar 19:34

Özgürgün’den Kocias’a Çok Sert Açıklama

Özgürgün'den Kocias'a Çok Sert Açıklama
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Özgürgün’den Kocias’a Çok Sert Açıklama
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Başbakan Özgürgün, Kıbrıs’taki sorunun Türk askeri olduğunu söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın sorununun ağzından çıkanı kulağının duymaması olduğunu savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Alman Haber Ajansına verdiği mülakatta Kıbrıs’taki sorunun Türk askerinin varlığı olduğunu dile getirmiş ve Türk ordusunun Kıbrıs’tan çekilmesi gerektiğini savunmuştu.




 
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