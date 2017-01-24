Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 12:39

Özgürgün’den Kıbrıs Müzakereleri Yorumu

Özgürgün'den Kıbrıs Müzakereleri Yorumu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 

Başbakan Özgürgün Genç TV’de soruları yanıtladı. İşte Başbakan’ın açıklamalarından satır başları:

İyi ki müzakereler durdu devam etse yandık. Harita vermek hata artık masaya oturmamak lazım.

Erdoğan’ın Maraş-Erenköy görüşünü iki ay önce duydum. Akıncı’nın haritasında var mı? Cenevre’ye başbakan olarak gittim. Herhalde cebimden ödeyecek değilim.

“Müzakereler Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor ama hükümet de süreçten dışlanmamalı. Ana muhalefet zaten işin içinde, ana muhalefet milletvekili müzakereleri yönetiyor. Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edebilir? Bize göre artık masaya oturulmaması lazım. Her şey konulmuş, haritasını da vermiş. Bir şey talep etme şansımız yok. Güneyin isteyeceği sadece güvenlik ve garantiler kaldı. Haritayı verdik, stratejik hata yaptık.

Diğer konuların hiçbirini almadan haritayı verdik. Yanlışlık burada, müzakere tekniği açısından… Denktaş’ın verdiği bir harita yoktur. Sadece o dönemde oran (29+) konuşuldu. 80’li yılların koşullarında konuşulurken güvenlik garantiler konuşulmuyordu. Konuşulan bize kalacak olan toprak ve yönetimdi.

KKTC’den toprak vermek söz konusu olamaz. Yapılacak olan sınır düzenlemesi olur dedim, yine söylüyorum. Yapılacak düzenleme kimsenin yerinden oynamayacağı şekilde olur. Yani boş alanlarda yapılır…

Ama bu konuda niyet olması lazım. Haritanın ne olduğu bilmiyoruz, ama tahmin ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan iyi izah etti, (Erenköy-Güzelyurt) gayet yerinde ve doğru.”

“Ben Başbakan olarak gittim, herhalde cebimden ödeyecek değildim… İsviçre’de bize yapılan uygulama Başbakanlara yapılan uygulamaydı”

“Başbakanı olduğum ülkenin hangi topraklarının verileceğini bilmeyen bir Başbakanım”

“Haritayı hala görmedim… Başbakan olduğumuz ülkenin topraklarının bir yere verileceğini bilen ama o yerlerin nereler olduğunu bilmeyen bir başbakanım.

Erdoğan’ın Maraş-Erenköy görüşünü ben 2 ay önce duydum. TC Cumhurbaşkanı’nın görüşlerinin dışında bir harita mı verilmiştir, bilmiyoruz. İyi ki de müzakereler durdu. Devam etse yandık. Artık bu noktadan sonra bana göre ciddi bir sıkıntıya düştük.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya Ödüllerine Layık Görüldü Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya...
Karakol İlkokulu’nda Çevre Etkinliği Düzenlendi Karakol İlkokulu’nda Çevre Etkinliği Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği Sergisinin Açılışına Katıldı Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği...
Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü
Ukü Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı Ukü Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelerle buluşmak için ilçelerde toplantılar başlattı. Girne İlçesi’nin...

Haberi Oku