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ÖZGÜRGÜN’DEN ERHÜRMAN’A: “BÜTÜN ADAYLARINI TOPLA TOPYEKÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLİN’

ÖZGÜRGÜN’DEN ERHÜRMAN’A: “BÜTÜN ADAYLARINI TOPLA TOPYEKÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLİN’

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:39
ÖZGÜRGÜN’DEN ERHÜRMAN’A: “BÜTÜN ADAYLARINI TOPLA TOPYEKÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLİN’
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP’li kadın örgütlerinin düzenlediği etkinlikte kendisini adaylıktan çekilmeye davet eden Ana muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yüklendi ve ‘Bütün adaylarını topla. Topyekün adaylıktan çekilin’ dedi.

Özgürgün konuşmasında, Erhürman’a seslenerek, ‘Çiftçiyi hayvancıyı ezdiniz, haklarını vermediniz. Emekliyi ezdiniz haklarını vermediniz. Taksit taksit maaş ödediniz. Memurun emeğini gasp ettiniz. En yaşamsal şey olan Anavatandan gelensuyu reddettiniz, halkın geleceğini çaldınız. Bütün adaylarını topla ve topyekün adaylıktan siz çekilin’ diye konuştu.

UBP’ye gösterilen büyük ilginin muhalefet partilerini çıldırttığını ifade eden Başbakan Özgürgün, özellikle Kıbrıs sorunu söz konusu olduğu zaman Ulusal Birlik Partisi’nin güçlü olmasının onların önünde engel olduğunu söyledi.

‘UBP’nin gücünü görünce, Güzelyurt’u ve Mesarya’yı Rumlara veremeyecekleri için endişe ediyorlar. Bizi Kıbrıs’ta azınlık yapamayacakları için endişe ediyorlar. UBP’nn gücü buradadır. Size bunları yaptırmayacağız. Bize bütün saldırılar bundandır. Uyanık olalım, bir olalım, birlik olalım, Birlikte olalım diye konuştu.

LEFKOŞA’DA KADINLAR BULUMASI

Ulusal Birlik Partisi’nin üye ve sempatizan kadınları, bugün Lefkoşa’da buluştu ve 7 ocak Erken Genel Seçimlerine iki hafta kala büyük bir gövde gösterisi yaptılar.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu ile Başbakan Hüseyin Özgürgün Annesi Tangör Özgürgün birer konuşma yaptı.

Çoşkulu kalabalığa seslenen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir buçuk yıllık UBP iktidarında çok işlere imza attığını anlattı ve ilk iş olarak CTP’nin Anavatan Türkiye’den gelen suyu almayı dahi reddettiğini anımsatarak, CTP’nin Başkanlığındaki hükümetin taksit taksit maaş ödediğini hatırlattı.

UBP’nin mali yönden ülkeyi en üst seviyeye çıkardığını anlatan Başbakn 13’ncü maaşları 1 Aralık’ta ödediklerini ifade etti ve Sosyal sigortaları batmış bir şekilde devraldıklarını, şimdi ise borç alan değil borç veren bir kurum haline geldiğini söyledi.

Başbakan Özgürgün bu kısa hükümet döneminde çiftçi ile hayvancının yüzünün güldüğünü, gittiği köylerde onu omuzlarda taşımak istediklerini söyledi. Doktorların gelecek endişelerinin ortadan kalktığını anlatan Özgürgün, sağlık alanında hazırlanan projelerden bahsetti.

İlk kez giren dövizin çıkan dövizden fazla olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı, döviz fazlasını akaryakıta zam yapmadan, maaşlara ve asgari ücrete defalarca zam yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

Yargıda reform yapıldığını ifade eden Özgürgün, KTHY çalışanları, geçiciler, öğretmenler ve emeklilere tek tek sorulabileceğini kaydederek, tümünün tüm haklarını ve alacaklarını eksiksiz UBP döneminde verildiğini.

Bu ülkeye ne yapıldıysa UBP tarafından yapıldığını söyleyen Hüseyin Özgürgün, Anavatandan suyu getirdikleri gibi Elektrik enerjisini de getireceklerini kaydetti.

TANGÖR ÖZGÜRGÜN: “TOPRAKLAR YATIRIMLA YEŞERECEK”

Etkinliği himayelerinde gerçekleştiren Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün konuşmasına şehitler haftası nedeniyle bütün şehitleri şükranla anarak başladı ve duygulu bir şiir okudu.

Ulusal Birlik Partisi güçlü oldukça bu toprakların korunacağını, bu toprakların yatırımla yeşereceğini ve halkın refahının yükseleceğini ifade eden Tangör Özgürgün, kadınlara seslenerek, UBP’nin tek başına iktidar hedefine ulaştırmak için seçimin son iki haftasında durmadan yorulmadan çalışmaya davet etti.

MERAL EROĞLU: “UBP’NİN BÜYÜK PROJELERİ VAR”

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Meral Eroğlu ise konuşmasında, 40 yıldır Eroğlu ailesinin UBP’nin başarıları ve ülkeye hizmeti için çaba harcadığını anlatan Meral Eroğlu, bütün aile olarak sonuna kadar UBP’li olduklarını ve partinin başarısı için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Meral Eroğlu UBP’nin seçim manifestosundaki büyün projeleri bu kadrolarla gerçekleştirebileceğine inandığını ifade etti ve çok çalışarak iktidara taşıyacakları partilerinin, kadınlar olarak da projelerin takipçisi takipcisi olacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 19:49
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