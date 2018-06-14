Özgürgün’ün Bayram Mesajı…

“BAYRAMLAR, MİLLİ VE DİNİ DUYGULARIN, İNANÇLARIN, ÖRF VE ADETLERİN UYGULANDIĞI, SERGİLENDİĞİ, BİR TOPLUMDA MİLLET OLMA ŞUURUNUN ŞEKİLLENDİĞİ GÜNLER”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bayramların, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvet bulduğu günler olduğunu belirtti.

Özgürgün, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, her türlü dayanışmanın yanı sıra sevgi, saygı, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, kucaklaşmanın yaşandığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu, sevincini yaşadıklarına işaret ederek, halkın ve tüm İslam dünyasının bayramını kutladı.

Özgürgün mesajında şunları ifade etti:

“Birlik ve beraberliklerin güzelliklerle şekillenip hayata yansıdığı bu günlerde insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşır, dargınlıklarını unutur, kardeşlik ve dostluk duygularını iyice pekiştirirler.

Ramazan ayı boyunca halk olarak bir ve beraber olmanın, aynı duyguları paylaşmanın huzurunu, bereketini birlikte yaşadık. Kutsal Ramazan Bayramı’nın getirdiği esenlik ve huzurun halkımızı, Yüce Türk Ulusu’nu ve insanlığı kucaklaması en samimi dileğimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer halkımızın, Anavatan’daki kardeşlerimizin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramını en içten duygularla kutlar, nice mutlu bayramlar dilerim.”

(ÖK/GÜL)