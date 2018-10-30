Özgürgün Ubp Genel Başkanlığı Yarışından Çekildiğini Açıkladı (2)

ÖZGÜRGÜN: “ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK KRİZ VE KAOS ORTAMINDA PARTİLERİNİN ZAMAN GEÇİRMEDEN TEK BAŞINA İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNDE, AYRIŞARAK, KAMPLAŞARAK KAOSA DEĞİL, SEVGİ, SAYGI VE KUCAKLAŞARAK İSTİKRAR VE HUZURA İHTİYACI VAR”

“ÜYELERİMİZİN ORTAYA KOYDUĞU İRADEYE SAYGIM GEREĞİ KURULTAYIMIZIN İKİNCİ TURUNA KATILMAYI UYGUN BULMUYORUM”

TATAR: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE PARTİYİ DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAK TÜM PARTİ MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDERİM, BUNDAN SONRA MUHALEFETİN DOZUNU BİRAZ ARTTIRACAĞIZ”

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve hafta sonu yapılan kurultaydaki başkanlık yarışında Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kalan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kaos ortamında partilerinin zaman geçirmeden tek başına iktidar yürüyüşünde, ayrışarak, kamplaşarak kaosa değil, sevgi, saygı ve kucaklaşarak istikrar ve huzura ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Beş yıl önce göreve geldiğinde karşılaştığı ağır yükü sırtlarken, partisinin birlik ve beraberliğini yeniden pekiştireceği sözü verdiğini anımsatan Özgürgün, “Devrim niteliğindeki icraatlar sonucunda bedel ödemiş olsam da bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüzük kurultayı ve ardından gelen iki kurultayda göstermiş olduğumuz demokrasi başarısı ülkenin tüm partilerine örnek olacak niteliktedir” dedi.

Özgürgün, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, 21 yılı milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’nde olmak üzere, gençlik kollarından başlayarak çeşitli kademelerinde hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduğu UBP’nin 21. Kurultay sürecinin son aşamasının parti ve demokrasiye yaraşır şekilde hafta sonu tamamlandığına işaret etti.

“İKİNCİ TURA KATILMAYI UYGUN BULMUYORUM”

Kurultayın açıklanan seçim sonuçlarına göre, tüzük gereği sonuçlanmasa da kendisi açısından tamamlandığına işaret eden Özgürgün, “UBP Genel Başkanı olarak katıldığım yeni dönem başkanlık yarışında üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygım gereği kurultayımızın ikinci turuna katılmayı uygun bulmuyorum” dedi.

“KAZANIM OLMAYACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM”

Özgürgün, genel başkanlık makamında görev yaptığı 5 yıllık süre içinde UBP’nin birlik, bütünlüğü ve huzuru için hizmet yemini etmiş birisi olarak bu aşamada kurultayı ikinci tura taşımada partinin herhangi bir kazanımı olmayacağı düşüncesinde olduğuna dikkat çekti.

“UBP’NİN TEK BAŞINA İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNDE ATACAĞI HER ADIMDA YANINDA OLACAĞIM”

Özgürgün, bugünden itibaren UBP Genel Başkanı olan Ersin Tatar’a görevinde başarılar dileyerek, “ülkede halka hizmet yolunda parti tabanının beklentisi gereği doğrulara bağlı kalarak, ‘tek başına iktidar yürüyüşünde’ atacağı her adımda yanında olacağını” kaydetti.

Özgürgün, tüm partililere teşekkür ederek, kararını bugün Divan’a sunacağını söyledi.

ADEM’İN VEFATI

Özgürgün, dün hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan eski milletvekili Sonay Adem’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diledi.

Adem’le 1998 yılından itibaren Meclis’te uzun bir mesai dönemi olduğunu ifade eden Hüseyin Özgürgün, Adem’in çok değerli, çok cesur, davasını çok iyi savunan bir milletvekili olduğunu, vefatının kendisini çok üzdüğünü belirtti.

TATAR

UBP’nin yeni Genel Başkanı Ersin Tatar da, Hüseyin Özgürün’e teşekkür ederek, güzel bir kurultay geçirildiğini ve 7 binin üzerinde üyenin katılımıyla güzel bir irade ortaya çıktığını kaydetti.

Hüseyin Özgürgün’ün verdiği karara saygı duyduğunu belirten Tatar, başkan belirlendikten sonra parti meclisi adaylarının seçiminin sayılacağını ve daha sonra yetkili kurulların oluşacağını kaydetti.

Yetkili kurullar oluştuktan sonra, partide bir takım önemli değerlendirmelerin yapılacağını belirten Tatar, Özgürgün’le uzun yıllardır çalıştığını, böyle bir basın toplantısında bir araya gelmekten de mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde partiyi daha iyi yerlere taşıyacak tüm parti mensuplarına teşekkür eden Tatar, kurultay çalışmalarının son bulduğunu, muhalefet in dozunu biraz arttıracaklarını sözlerine ekledi.

UBP’DE HAREKETLİ SAATLER

UBP Genel Merkezi’nde bugün hareketli saatler yaşandı. Kurultaydaki diğer iki başkan adayı Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’un ikinci tur için Tatar’a destek veren açıklamalarının ardından Özgürgün’ün başkanlık yarışından çekileceğine ilişkin haberler kamuoyuna yansıdı.

Özgürgün, partide bir grupla yaptığı değerlendirme toplantısının ardından saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyerek kararını duyurdu. Basın toplantısında Ersin Tatar da yer aldı.

TATAR GENEL MERKEZ’DEN ALKIŞLARLA AYRILDI

Öte yandan UBP Milletvekili Ersin Tatar, UBP Genel Merkezi’nden alkışlarla ve tebrik kabul ederek ayrıldı.

Genel Merkez’den çıkışı sırasında basının sorularını da yanıtlayan Tatar, “Şu an Divan Kurulu tüzük gereği incelemesini yapacak, sonra beni genel başkan ilan edecek. Genel Başkanlık açıkladıktan sonra herhalde buraya geleceğim” dedi.

Tatar, parti meclisi üyeliğini kazananların da belirlenmesinin ardından yetkili kurulların oluşumunun tamamlanacağını ve gerekli değerlendirme toplantılarını yapacaklarını söyledi.

(TUĞ/GÜL)

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın