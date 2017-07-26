Özgürgün Miss Kuzey Kıbrıs 2107 Güzellik Yarışması Ve Bay Kuzey Kıbrıs 2017’nin Finalistlerini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek Miss Kuzey Kıbrıs 2107 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2017’nin finalistleri ile organizasyon yetkililerini kabul etti.

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek Miss Kuzey Kıbrıs 2107 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2017’nin finalistleri ile organizasyon yetkililerini kabul etti.

Kabulde, “31. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması Kurucu Başkanı, Günkut Ajans Direktörü” Bülent Günkut ve Başbakanlık himayesindeki bu yılki Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın sponsorluğunu üstlenen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun Başkanı Hasan Karaokçu ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de hazır bulundu.

Organizasyon sorumlusu Bülent Günkut kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü 28 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek yarışmaya davet etti.

Bu yılki etkinliklerin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde olacağını ifade eden Günkut, KKTC’nin ilanından 1 yıl sonra yapılmaya başlanan yarışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Son yıllarda iki prodüksiyonu birlikte götürdüklerini ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde gerçekleştirilen Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasının aynı gün yapıldığını anlatan Günkut, her iki yarışmanın da artık markalaştığına işaret etti.

Günküt, Başbakan Özgürgün’e yarışma hakkında ayrıntılı bilgi veri.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, yıllardır yapılan yarışmaların önemine işaret ederek, yarışmacıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede yıllardır yapılan güzellik yarışmalarının ciddi bir çalışmanın eseri olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, yarışmaların kanser ve uyuşturucu gibi iki önemli toplumsal soruna da farkındalık yarattığını belirtti.

Ülkede kültürel, sanatsal ve spor aktivitelerinin artırılması için ellerinden gelen katkıyı koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini söyleyen Başbakan Özgürgün, yarışmaların gerçekleşmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl