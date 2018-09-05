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Özgürgün: “halkı Üretimden Koparmamak Hükümetin Asli Görevlerinden”

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, halkı üretimden koparmamanın hükümetin asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Özgürgün: “halkı Üretimden Koparmamak Hükümetin Asli Görevlerinden”

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, halkı üretimden koparmamanın hükümetin asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Özgürgün: “halkı Üretimden Koparmamak Hükümetin Asli Görevlerinden”
Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, halkı üretimden koparmamanın hükümetin asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.
Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin icraatlarını eleştirdi.
“Hükümetin ülkede üretimin temel girdilerine zam üstüne zam yaparak yarattığı ekonomik krizin tüm faturasını halkımıza yüklemeye çalışması hayvan üreticilerini de sokağa döktü” diyen Özgürgün, “Halkımızı üretimden koparmamak, istihdam amaçlı üretimi yaşatmak hükümetlerin asli görevidir ve görevi olmalıdır” şeklinde konuştu.
“Hakkını aramak adına kavurucu sıcaklar altında yollara dökülen yüzlerce hayvancımızın karşısına çıkacak yüzü, söyleyecek sözü olmayanlar polisimizle halkımızı ne yazık ki karşı karşıya getirmişlerdir” ifadelerini kullanan Özgürgün şöyle devam etti:
“Dövizin yarattığı etki yetmezmiş gibi bir de elektrik, akaryakıt, hayvan yemi ve temel üretim hammaddelerine acımasızca yapılan zamlar ne yazık ki gerek hayvancıyı, gerek çiftçiyi gerekse reel sektörü iş yapamaz, üretemez, ayakta duramaz duruma getirmiştir.
Hükümetin iş bilmez, beceriksiz tavırları bilinen işbirlikçi kesimlerin halkımızı devletinden soğutmaya, yarınlarına ilişkin umutsuzluğa sürüklemeye ve çözümü sadece birleşik Kıbrıs’ta görmeye yöneltmektedir.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz, Kıbrıs konusunda bir takım gelişmelerin beklendiği bu süreçte ülkede yaşanan ekonomik krizin temel nedenini Türkiye’ye bağımlılığa ve Kıbrıs sorununun devamına bağlayan düşünce sahiplerinin eylemleriyle ülkenin birlik ve bütünlüğüne zarar vermesine, hele de bu kriz ortamında kutuplaşma ve kamplaşma yaratmalarına göz yummayacağız.
Kıbrıs Türk halkı, daha önce de bu kriz ortamlarından birlik ve beraberlikle Anavatan Türkiye ile uyum içerisinde çıkmasını bilmiştir ve şimdi yine iş bilmez, dört başlı hükümete rağmen bu krizden el birliğiyle çıkacaktır.”
(DOĞ/SEL)
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