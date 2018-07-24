Özgürgün: “Yunanistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzüntülerini belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yayımlanan Özgürgün’ün taziye mesajında, “Yunanistan’ın Mati bölgesinde önceki gün başlayan yangın ve yangında yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Nerede olursa olsun böylesi felaketler insanlığı hem manen hem de vicdanen etkilemekte ve üzmektedir. Yangında 60'ın üzerinde can kaybı ve 150'nin üzerinde yaralı olduğu bilgileri gelmektedir. Böylesi büyük bir felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerken, tüm Yunanistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi