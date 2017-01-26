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26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Özgürgün YÖDAK Yetkililerini Kabul Etti

Özgürgün YÖDAK Yetkililerini Kabul Etti
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde YÖDAK Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Başbakan Özgürgün, kabuldeki konuşmasında YÖDAK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, heyete çalışmalarında başarı diledi.

YÖDAK Başkanı Büke de, yeni dönemdeki projeleriyle ilgili Başbakan Özgürgün’e bilgi verdi.

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