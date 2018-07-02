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Özgürgün, Yerel Seçimde Kazanan Belediye Başkan ve Meclis Üyeleriyle Kaynaşma Toplantısında Bir Araya Geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 24 Haziran yerel seçimlerinde aday olan veya bağımsız çıkıp seçilen tüm Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Özgürgün, Yerel Seçimde Kazanan Belediye Başkan ve Meclis Üyeleriyle Kaynaşma Toplantısında Bir Araya Geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 24 Haziran yerel seçimlerinde aday olan veya bağımsız çıkıp seçilen tüm Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
Özgürgün, Yerel Seçimde Kazanan Belediye Başkan ve Meclis Üyeleriyle Kaynaşma Toplantısında Bir Araya Geldi


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 24 Haziran yerel seçimlerinde aday olan veya bağımsız çıkıp seçilen tüm Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Partiden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde yapılan toplantıda Genel Başkan Özgürgün’e UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Gazimağusa Milletvekili ve İlçe Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Girne Milletvekili ve İlçe Başkanı İzlem Gürçağ, Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz, Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey eşlik etti.


Kazanan adaylara Tebrik Belgelerinin verildiği toplantıda ilk sözü alan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “partimiz her seçimde sandıktan daha güçlü çıkmaktadır, bu da Ulusal Birlik Partisi tabanının inancını, gücünü, birlikteliğini ve kararlılığını açıkça göstermektedir dedi.”

ÖZGÜRGÜN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise 2013’te %27 oy oranından almış oldukları Partiyi, Ocak 2018 seçimlerinde %36, Haziran 2018 seçimlerinde ise %41 oya taşıdıklarını belirterek, kendilerine olan inanç, güven ve destek için tüm UBP tabanına ve destek verenlere teşekkür etti.

Özgürgün, “partimiz yukarıya doğru büyük bir ivme kazanmıştır, bu ülkenin birinci partisini yok sayıp hükümet kuranlara bir mesajdır, Ulusal Birlik Partisi bir sonraki seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıkacaktır, desteğiniz, çalışmalarınız ve azminizle patimizin almış olduğu sonuçlar bunu göstermektedir dedi.”

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Son Güncelleme: 02.07.2018 20:19
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