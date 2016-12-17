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17 Aralık 2016 Cumartesi 13:25

ÖZGÜRGÜN: “YAŞANAN ACIYI VE ÜZÜNTÜYÜ YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ”

ÖZGÜRGÜN: 'YAŞANAN ACIYI VE ÜZÜNTÜYÜ YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ”
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BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN: “YAŞANAN ACIYI VE ÜZÜNTÜYÜ YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ”

 Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kayseri’de 13 kişinin şehit düşmesi, 55 kişinin de yaralanmasıyla neticelenen alçak terör saldırısının Kıbrıs Türk halkını da derinden üzdüğüne vurgu yaparak, “Yaşanan acıyı ve üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz” dedi. 

Özgürgün, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’de milli ve manevi değerleri yüksek Kayseri’de hafta sonu iznine çıkan Komando Tugayı’na bağlı Mehmetçiklerin bindiği otobüse yönelik bomba yüklü araçla yapılan alçak saldırıda 13 askerimizin şehit, 55’inin de yaralı olması Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Yaşanan acıyı ve üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz.

Birer hafta arayla iki büyük terör saldırısı yaşayan Anavatan Türkiye, her nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü terörün üstesinden gelecek güçtedir. Hainler ne yaparlarsa yapsınlar, güçlü Türkiye’yi parçalayamayacak, büyük Türk Milletini bölemeyecektir. İnançlı Türk milleti birlik ve beraberlik içinde devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında ve destekçisi olacaktır.”

Başbakan Özgürgün, Kayseri’de Mehmetçik’e yönelik alçak terör saldırısını nefretle kınayarak, “Kalleşçe düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Milletine başsağlığı ve metanet, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

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