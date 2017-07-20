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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

Özgürgün Ve Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Özgürgün Ve Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni Ziyaret Etti
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Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da temaslarını sürdüren TC Başbakanı Yıldırım, Başbakan Özgürgün ile birlikte Boğaz Şehitliği'ni ziyatret etti.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

TC Başbakanı Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarınızı çekinmeden vererek mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Yeni nesiller sizleri daima rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün aziz hatıralarınızın önünde bir kez daha şükran ve saygıyla eğiliyoruz."

Başbakan Özgürgün de şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türkünü özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nda, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nda canlarınızı çekinmeden vererek, mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı mücadelelerle dolu tarihimizdeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır.

Gelecek nesiller sizleri rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünü kutladığımız bugünde, şükranlarımı ifade ederken aziz hatıralarınızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Şehitler için dua okunmasının ardından Özgürgün ve Yıldırım, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.


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