ÖZGÜRGÜN VE BAZI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZELYURT’U ZİYARET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, seçim çalışmaları kapsamında bazı UBP milletvekili adaylarıyla birlikte Güzelyurt’u ziyaret etti.

Özgürgün, Güzelyurt’ta Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, Onurlu Yaşam Derneği ile Kıbrıs Narenciye Üreticileri Derneği’ne gitti; Güzelyurt Kapalı Pazarı’nı ziyaretinde yapılmakta olan Çocuk Şenliği’ne katıldı.

Özgürgün ve heyeti daha sonra Güzelyurt Sanayi Bölgesini dolaştı

UBP’den yapılan açıklamaya göre Özgürgün ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’un verimli toprağı ile buluştuğu andan itibaren ülkenin en üretken bölgesi olacağını söyledi.

Mesarya ile birlikte Güzelyurt ovalarının yeni dönemin ilk iki yılı içerisinde UBP iktidarında tamamlanacak sulama projeleri ile tarımsal üretim anlamında yeniden hayat bulacağını söyleyen Başbakan Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs sorunu anlamında Güzelyurt’a bakış açısının hiç değişmediğini ve değişmeyeceğini ifade etti.