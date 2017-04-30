Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 06:47

ÖZGÜRGÜN: “ÜRETEN KESİMLERİN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMALARI HEDEFİYLE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

ÖZGÜRGÜN: 'ÜRETEN KESİMLERİN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMALARI HEDEFİYLE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÖZGÜRGÜN: “ÜRETEN KESİMLERİN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMALARI HEDEFİYLE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet olarak, çalışan ve üreten kesimlerin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında, bahar şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artırması, birlik ve beraberliği pekiştirmesi bakımından çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, bu günün özüne ve  anlamına yaraşır bir şekilde, huzur ortamında kutlanması konusunda tüm kesimlerin sorumluluk içerisinde davranacaklarına inanç belirtti.

Hükümet olarak, toplumun tüm çalışan ve üreten kesimlerinin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başbakan Özgürgün, ”Ülkemizde her kesimin daha çağdaş şartlarda bir çalışma yaşamına kavuşturulması, ülkemizin kalkınarak hızla değişen ve gelişen dünya standartlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Başbakan Özgürgün mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki huzur, istikrarın artırılması ve bu sayede ekonomimizin ve devletimizin güçlenmesi adına, halkımızın çalışan ve üreten tüm kesimlerinin beklenti ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımlar atılacaktır.

Şartlar ne olursa olsun emeğin ve alın terinin değerinin bilinciyle, sağduyulu tavrımızı koruyarak, karşılıklı anlayış, uzlaşı ve diyalog içerisinde hareket edildiği sürece tüm sorunların üstesinden gelinebileceği inancındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her yanında çalışan, üreten, emek veren tüm çalışanların ve halkımızın 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlarım”.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramı... 1 Mayıs İşçi Bayramı...
Medya Dergisi'nin 14’üncü Sayısı Yayımlandı… Medya Dergisi'nin 14’üncü Sayısı Yayımlandı…
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

1 Mayıs İşçi Bayramı...
1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak.

Haberi Oku