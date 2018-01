ÖZGÜRGÜN: “UBP’LİLER BU ÜLKENİN EN ONURLU, HAYSİYETLİ, İNANÇLI İNSANLARI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne’de gerçekleştirdiği mitingle halkla buluştu, milletvekili adaylarını tanıttı.



UBP’den verilen bilgiye göre, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Pazar günü yapılacak seçim sonrasında şekillenecek meclisin, sadece önümüzdeki birkaç yılı değil tüm geleceği, Kıbrıs Türkünün varlığını etkileyebilecek bir öneme sahip olduğunu kaydetti.



Özgürgün, Ada’nın her iki kesiminde de seçim olduğunu, bu sürecin ardından oynanan oyunun yüzeye çıkacağını, özellikle Kuzey’de Kıbrıs Türk halkının yok oluşuna neden olabilecek olası bir hükümet modelinin oluşabileceğini iddia etti.



Anavatan Türkiye ile uyum içinde yürümeyi değil, 24 saat anavatan Türkiye ile kriz yaşamayı adet edinenlerden farklı olarak UBP’nin anavatanla kol kola, omuz omuza yürüdüğünü, bundan da utanmadıklarını, sıkılmadıklarını aksine olsa olsa onur ve mutluluk duyduklarını vurgulayan Özgürgün, “Onlar konuşur, biz yaparız... Onlar kriz yaratır, biz bu krizleri aşarız” dedi.



“BİZ OYNANAN BU OYUNU GÖRÜYORUZ”



UBP Genel Başkanı Özgürgün “Biz oynanan bu oyunu görüyoruz. Biz bu seçime kimlerin müdahale hevesinde olduğunu biliyoruz. Biz bu seçimde Kıbrıs Türk halkının yok oluşa sürükleyecek nasıl bir hükümet modeli istediklerini çok iyi biliyoruz. Ulusal Birlik Partililer bunu görüyor, bunu biliyor” diye konuştu.



“ÜLKEYİ TOPARLAMAMIZ, AYAĞA KALDIRMAMIZ YILLARIMIZI ALIYOR”



CTP’nin 1993’teki iktidarında olduğu gibi, tıpkı 2003’te de yaşandığı gibi 2013’te de yine yıkıp yaktığını ileri süren Özgürgün, “Bunlar her iktidara geldiklerinde ülkeyi yeniden toparlamamız ayağa kaldırmamız yıllarımızı alıyor. Çünkü bunların derdi iş yapmak değil. Bunların derdi bu ülkeyi kalkındırmak değil. Bunların derdi Türkiye düşmanlığı yapmaktan, halkı mutsuzluğa iterek önüne konan her plana evet diyecek noktaya getirmekten başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.



Aynı zihniyetin ülkeyi son dönemde de taksit taksit maaş ödeyen bir noktaya sürüklediğini, çiftçiye, hayvancıya, esnafa, iş adamına, üreticiye, milyonlarca lira borcu olan bir halde bıraktığını, diğer yandan mazot alamayacak duruma gelmiş bir Elektrik Kurumu ile diz çökmüş kamu bankaları, tam takır bir maliye, borç almadan maaş ödeyemez durumda bir Sosyal Sigortalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özgürgün, “maliyemiz bugün bütçe açığı değil, bütçe fazlası verir duruma geldi. dedi.



“ONLAR ÜZER, BİZ YÜZLERİ GÜLDÜRÜRÜZ”



“Onlar üzer, biz yüzleri güldürürüz. Onlar konuşur, biz yaparız” diyen Özgürgün yıllardır beklenen yasal düzenlemeleri hayata geçirerek yargı mensuplarının özlük haklarını da iyileştirdiklerini, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerini çok uzun yıllar sonra ilk kez peşin ödediklerini, halkın tüm kesimleri ile yüzünün güldüğünü söyledi.



Son dönemde CTP’nin Anavatanın suyunu bile reddeden zihniyeti ile karşılaşıp tanıştıklarını öne süren Özgürgün, CTP’nin yılın değil, yüzyılın projesine bile “hayır” diyen bu vizyonsuzluğuna ülkenin emanet edilemeyeceğini savundu.



“HALK 3’TE 1 ORANINDA DAHA UCUZ ELEKTRİK KULLANACAK”



Yeni dönemde Anavatan Türkiye’den elektrik getirilmesi projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Özgürgün, KKTC’nin bölgesel bir enerji merkezi olmasını ve halkın 3’te 1 oranında daha ucuz elektrik kullanmasını da sağlayacaklarını ifade etti.



İstikrarlı bir hükümetin ülkenin kaderini olumlu yönde etkileyecek kararlar almasının zamanının geldiğini hatta gecikildiğini ifade eden Özgürgün, “Biz bu konuda iddialıyız. Sizlerden tek başına iktidar yetkisi alarak tüm kesimlerle uyumlu bir şekilde çalışarak ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



Yıllık 11 buçuk milyar olan milli geliri 2020 yılı sonuna kadar iki katına çıkararak 22 milyar seviyelerine ulaştıracaklarını dile getiren Özgürgün, bununla birlikte kişi başına düşen milli geliri Türkiye’nin de ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 25 bin dolar seviyelerine ulaştırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.



“GİRNE İLKOKULU EN KISA ZAMANDA…”



Özgürgün eğitim alanında yeni dönem için çok önemli projeleri bulunduğunu yeni Girne İlkokulu’nu çok kısa bir sürede tamamlayıp Girnelilerin hizmetine sunacaklarını belirtti.



Ulaştırma alanında da çok büyük projelere imza atmayı planladıklarını, bu konuda Girne için de çok önemli projeleri olduğunu kaydeden Özgürgün, Girne’nin geliştiğini, büyüdüğünü bununla beraber yeni ihtiyaçların da beraberinde ortaya çıktığını söyleyerek, “Girne için ulaştırma projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Girne-Çatalköy çevre yolu projesi, Değirmenlik - Girne - Dağyolu projesi ve Girne Karşıyaka çevre yolu projesi başladı bitirilecek. Girne - Lefkoşa anayolu komple yeniden elden geçirilecek. Ulaştırmada Girne çağ atlayacak... Trafik sorunu ortadan kalkacak. Girne nefes alacak” dedi.



Özgürgün CTP’nin yarım bırakıp bitirmediği projeleri de yeniden ele alacaklarını kaydetti.



“GİRNE HASTANESİ’Nİ DE YENİ DÖNEMDE BİZ TAMAMLAYACAĞIZ”



Herkesin çağdaş sağlık hizmetlerinden yararlanması düşüncesinden hareketle sağlıkta da çok büyük projelere imza atmaya hazırlandıklarını ifade eden Özgürgün, yeni dönemde 5 yeni şehir hastanesi yapma projeleri bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin de Girne hastanesi olduğunu vurguladı.



“KIRSAL KESİM ARSALARINI DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Girne ilçesine bağlı bölgelerde kırsal kesim arsaları dağıttıklarına, her zamanki gibi buna da karşı çıkıldığına dikkat çeken Özgürgün, yeni dönemde de kırsal kesim arsalarını dağıtmaya devam edeceklerini, ayrıca yeni dönemde, kırsaldaki gençlerin aldıkları kırsal kesim arsaları üzerine yuva kurabilmeleri adına sıfır faizli kredi olanaklarını da yaratacaklarını kaydetti.



Özgürgün UBP dışındaki partilerin ülkede “tek dikili ağaçları dahi olmadığını” savundu ve tek başına iktidar hedefiyle destek istediğini söyledi.





“UBP’LİLER BU ÜLKENİN EN ONURLU, HAYSİYETLİ, İNANÇLI İNSANLARI”



CTP’nin “haramiler” söylemini eleştiren Özgürgün, UBP'lilerin ülkenin en onurlu, en haysiyetli, en inançlı, en vatansever insanları olduğunu, devleti ve cumhuriyeti de kuranın UBP’liler olduğunu dile getirdi.



Özgürgün, “İstediğiniz kadar kasırga ekin, tufan ekin... Bir güneş çıkar, ülke aydınlanır. Ne kasırga kalır, ne tufan kalır” diye konuştu.



“OYUNU BOZMAK İÇİN, MÜHÜRDEN ŞAŞMAYACAKSINIZ”



Özgürgün, partililere, devlete cumhuriyete, eşitliğe ve Kıbrıs Türkünün haklarına ve güvenliğine sahip çıkmak için, çok daha güçlü bir hükümet kuruması gerektiğini ifade ederek, bütün büyük projeleri hayata geçirebilmek için, tek başına iktidar olmaları gerektiğini ve bunun için seçmenin mühürden şaşmayacağını söyledi.



EROĞLU: “SANDIKLARDA BİR YUMRUK GİBİ BİRLEŞECEĞİZ VE TEK BAŞINA İKTİDARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ise, 7 Ocak’a saatler kala UBP’nin tek başına iktidara yürümeye hazır olduğunu, sandığa katılım oranlarının önemli olduğunu söyledi.



Adanın her iki tarafında seçimler olduğunu hatırlatan Eroğlu, seçimlerin ardından müzakerelerin yeniden pişirileceğini, UBP’nin Kıbrıs konusunda düşünce ve çizgisinin net olduğunu, KKTC’yi şaka olsun diye değil yaşatmak için kurduklarını vurguladı.



Eroğlu, “Sandıklarda bir yumruk gibi birleşeceğiz ve tek başına iktidarı gerçekleştireceğiz” dedi.