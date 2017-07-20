YILDIRIM: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI DAVASININ DÜNYANIN HER TARAFINDA DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRECEĞİZ”

ÖZGÜRGÜN: “TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ, KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAZSA OLMAZLARIMIZDIR”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’ye gelen Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve beraberindeki oluşan heyet, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

Başbakan Özgürgün’ün TC Başbakanı Yıldırım ile görüşmesinde, TC kanadından Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dostluk Grubu Başkanı Yıldız Seferinoğlu; KKTC kanadından da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu hazır bulundu.

Binali Yıldırım, Başbakanlık’taki görüşmede yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümü kutlamalarını paylaşmak ve Anavatan-Yavruvatan dayanışmasını bir kez daha ortaya koymak için KKTC’ye geldiklerini kaydetti.

Türkiye ile KKTC heyetlerinin İsviçre’de Kıbrıs sorununun çözümü için düzenlenen konferansta uyumlu ve güzel bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki samimiyetsizliğinin konferansta büyük bir kararlılık ve sabırla bir kez daha açığa çıkarıldığını söyledi.

“Kuzey Kıbrıs’ın geleceğine yönelik Türkiye ile birlikte yapacağı çok şey var” diyen Yıldırım, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmak için, suyu berekete dönüştürecek, turizmi geliştirecek çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasının dünyanın her tarafında daha iyi anlaşılabilmesi için yoğun bir çalıma içerisine gireceğiz” dedi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de konuşmasında, TC Başbakanı Binali Yıldırım’ı KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yıldırım’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde KKTC’de bulunmasının önemini vurguladı.

1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan olaylara ve Rumlar’ın da öldürüldüğü 15 Temmuz 1974’teki Yunan Darbesi’ne atıfta bulunan Özgürgün, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türklere güven ve huzur getirmesinin yanında Kıbrıs Rum kesimine da barış getirdiğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler’in federal bir çatı altında çözümü öngören parametrelerine işaret eden Özgürgün, Yıldırım’ın KKTC’yi ziyaretinin, çok kısa süre önce sözkonusu parametrelerle çözüme ulaşılamayacağının net olarak anlaşıldığı bir döneme rast geldiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının defaeten çözüm planlarını ret ettiğini anlatan Özgürgün, “Bu parametrelerle masaya dönülmesinin zaman kaybından başka bir sonuç doğurmayacağını da biliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve özgürlüğünün bir çözüm planında Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazlarından olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, “Sıfır garanti, sıfır asker söylemleriyle Rum tarafı açıkçası bir yere varılamayacağını anlamalıdır” dedi.