ÖZGÜRGÜN, TC MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “TSK MENSUPLARININ 43 YIL ÖNCE ADAYA GETİRDİĞİ BARIŞ VE HUZUR DEVAM EDİYOR”BUĞUR, KIBRIS GAZİLERİNE VERİLECEK MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİBaşbakan Hüseyin Özgürgün, Mustafa Buğur başkanlığındaki TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi heyetini kabul etti.TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonluğunda 42 kişilik bir heyetle geldiklerini söyledi.Bu çerçevede şehitlikleri gezerek devlet yetkililerine de ziyaretlerde bulunduklarını belirten Buğur, Özgürgün’e kabul için teşekkürlerini sundu.Buğur, KKTC’nin Kıbrıs Gazilerine vereceği milli mücadele madalyaları için de teşekkürlerini sundu.ÖZGÜRGÜNBaşbakan Özgürügün ise kabulde yaptığı konuşmada, TSK mensuplarının 43 yıl önce adaya getirdiği barış ve huzurun devam ettiğini belirterek, Türk askerinin canını ortaya koyarak sağladığı bu ortamda Kıbrıs Türkler yanında Kıbrıslı Rumlar’a da barış ve huzur getirdiğini vurguladı.“Biz bu açıdan müteşekkiriz, sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Özgürgün, bu çerçevede şehitlere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlık diledi.Yasası 2000 yılında geçen Milli Mücadele Madalyaları’nın hak sahiplerine dağıtımına başlandığını da ifade eden Özgürgün, yaklaşık 55 bin adet basılan bu madalyaların 37 bininin TSK, 18 bininin de Mücahitlere verileceğini kaydetti.Ziyarette, karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.