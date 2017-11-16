Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Kasım 2017 Perşembe 14:16

ÖZGÜRGÜN, TC MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

ÖZGÜRGÜN, TC MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
ÖZGÜRGÜN: “TSK MENSUPLARININ 43 YIL ÖNCE ADAYA GETİRDİĞİ BARIŞ VE HUZUR DEVAM EDİYOR”

BUĞUR, KIBRIS GAZİLERİNE VERİLECEK MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mustafa Buğur başkanlığındaki TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi heyetini kabul etti.

TC Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonluğunda 42 kişilik bir heyetle geldiklerini söyledi.

Bu çerçevede şehitlikleri gezerek devlet yetkililerine de ziyaretlerde bulunduklarını belirten Buğur, Özgürgün’e kabul için teşekkürlerini sundu.

Buğur, KKTC’nin Kıbrıs Gazilerine vereceği milli mücadele madalyaları için de teşekkürlerini sundu.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürügün ise kabulde yaptığı konuşmada, TSK mensuplarının 43 yıl önce adaya getirdiği barış ve huzurun devam ettiğini belirterek, Türk askerinin canını ortaya koyarak sağladığı bu ortamda Kıbrıs Türkler yanında Kıbrıslı Rumlar’a da barış ve huzur getirdiğini vurguladı.

“Biz bu açıdan müteşekkiriz, sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Özgürgün, bu çerçevede şehitlere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlık diledi.

Yasası 2000 yılında geçen Milli Mücadele Madalyaları’nın hak sahiplerine dağıtımına başlandığını da ifade eden Özgürgün, yaklaşık 55 bin adet basılan bu madalyaların 37 bininin TSK, 18 bininin de Mücahitlere verileceğini kaydetti.

Ziyarette, karşılıklı hediye takdimi de yapıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku