banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111541
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8061
STERLİN
5.0904
EURO
4.5198
Ercan -İstanbul Uçağında Bomba Paniği!
Ercan -İstanbul Uçağında Bomba Paniği!
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
banner256
Flaş Haber
İnan teminata bağlandı
Kapat

ÖZGÜRGÜN: “SOMUT HİZMETİ SADECE UBP YAPIYOR”

UBP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASPOLAT’TA PARTİLİLERLE BULUŞTU

ÖZGÜRGÜN: “SOMUT HİZMETİ SADECE UBP YAPIYOR”

UBP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASPOLAT’TA PARTİLİLERLE BULUŞTU

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:20
ÖZGÜRGÜN: “SOMUT HİZMETİ SADECE UBP YAPIYOR”
banner238

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, seçim çalışmaları çerçevesinde milletvekili adaylarıyla birlikte Haspolat’ta partililerle buluştu. 
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, ülkede somut hizmetin sadece UBP tarafından icra edildiğini belirtti ve 7 Ocak’ta tek başına iktidar hedeflerini vurguladı. 
Sıcak ve ailevi bir ortamda Haspolat’ta olmaktan memnun olduğunu belirten Genel Başkan Özgürgün, Haspolat’ın köy değil, bir şehir gibi Lefkoşa’nın en önemli parçası olduğunu ve anavatan Türkiye ile birlikte UBP’nin ülkeye yaptığı hizmetlerin en net görülebileceği yerlerden biri olduğunu dile getirdi. 
Her seçim döneminde birilerinin hep konuştuğunu ancak somut hizmeti yalnızca UBP’nin yaptığını söyleyen Özgürgün “Bir buçuk yıl önce Başbakanlığı devraldık ve tüm kesimlerin yüzü gülmeye başladı… Bir buçuk yılda her şeyi yapamazdık. Enkazı kaldırmak kolay değildi ama ülke değişmeye başladı ve halk bunu fark etti. Başta vatandaşlık olmak üzere her soruna el attık. Bir olduk beraber olduk” dedi. 
Ülkemde Anavatan olmadan hiçbir şeyin olmayacağını bilen tek parti olduklarını da sözlerine ekleyen Özgürgün, 2013’te UBP’nin ana muhalefet olduğu dönemde ülkenin kötüye gittiğini anlattı.
2016’da daha seçim yokken UBP’ye ‘gel ülkeyi kurtar’ mesajının her kesim tarafında verildiğini ifade eden Özgürgün, ülkede UBP’siz bir çıkış yolu olmadığını, ancak ülkeyi üç yılda yerle bir edenlerin hala konuştuğunu ifade etti.
 “NE BİR VATANDAŞIMIZI AYIRABİLİRLER NE DE TEK BİR TÜRK ASKERİNİ GERİ GÖNDEREBİLİRLER”
Kıbrıs sorunu hakkında da konuşan Özgürgün, “UBP halktan aldığı güçle ayakta olduğu sürece ne bir vatandaşımızı ayırabilirler ne de tek bir Türk askerini geri gönderebilirler. Bilinsin ki ne de bir karış toprağımızı alabilirler” dedi.  
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün “Rumlara güven olmaz dedik; ne oldu en sonunda? Ocak ayında Cenevre’de Rumlar böyle bir anlaşmayı yapmam dedi, hedefim ENOSİS’tir dedi. Türk askerini, Türkiye’den gelenleri geri göndermek istediklerini söyledi ve bunu meclis kararı olarak çıkarttı” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele ve Gazimağusa polis telefon hatları arızalı.
İskele ve Gazimağusa polis telefon hatları arızalı.
BRTK 54. YILINI RESEPSİYONLA KUTLADI
BRTK 54. YILINI RESEPSİYONLA KUTLADI
İnan teminata bağlandı
İnan teminata bağlandı

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim