ÖZGÜRGÜN, SOLO TÜRK EKİBİNİ KABUL ETTİ
ÖZGÜRGÜN:“TÜRK HAVA KUVVETLERİ MÜCADELE YILLARINDA KIBRIS TÜRKÜNE İVME VE MORAL VERMİŞTİR”
Özgürgün kabulde yaptığı konuşmada, Solo Türk ekibini ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
Türk Hava Kuvvetleri’nin varlığının Kıbrıslı Türklere her zaman moral ve güç verdiğine işaret eden Özgürgün, 1950’li yıllarda başlayan Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin Erenköy direnişine katılan Pilot Cengiz Topel’le anıtlaşmış bir destanın da bulunduğunu kaydetti.
Özgürgün, Türk Hava Kuvvetleri’nin mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü’ne “ivme ve moral” verdiğini belirtti.
GÜNAR
Solo Türk ekibinden Gösteri Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar ise, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmaktan dolayı gurur duyduklarını, 15 Kasım’da yaptıkları gösterinin, ekip tarafından yapılan en güzel gösterilerden biri olduğunu söyledi.
Günar, KKTC gösterisinin Solo Türk için her zaman çok farklı duygular verdiğini belirtti.
Kabulde ziyaretin anısına karşılıklı hediyeler sunuldu.