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29 Nisan 2017 Cumartesi 15:54

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans gerçekleştirildi.

ÖZGÜRGÜN: 'SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ”
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BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ”

TC BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: “İLERLEMENİN KAYNAĞI CESARETLE GERÇEKLEŞTİRİLEN REFORMLAR”

EKONOMİ BAKANI ATUN: “BÜTÇE AÇIĞI TARİHE KARIŞTI”

 Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans gerçekleştirildi.

Acapulco Hotel’de  UFÜ’nün ekonomi  konferansları kapsamında üçüncüsü düzenlenen konferansın açılışında Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun konuşma gerçekleştirdi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, konferansın açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisinin  Kıbrıs sorunu ile şekillendiğini ve bu gelişmelerden etkilendiğini belirterek, ekonomik ambargo ve izolasyonların ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

KKTC ekonomisinde ağırlıklı olarak hizmet sektörünün öne çıktığını dile getiren Özgürgün, 1968 yılında başlayan Kıbrıs  görüşmelerinin sonuçlanmaması ve uzamasıyla birlikte belirsizlikten ekonominin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün,  son Cenevre zirvesinde tamamlanmış gibi görünen aslında  ciddi yara alan görüşme süreci bugün sürdürülmeye çalışılsa da Rum tarafının olumsuz noktada durduğunu belirtti.

Görüşme sürecinin    Rum Meclisi’nin Enosis kararı ile ciddi bir yara daha aldığını söyleyen Özgürgün,  Kıbrıs  Türk tarafının  ekonomisinin geleceğini  görüşme sürecine göre organize etmeye çalıştığını belirtti.

Özgürgün, Kıbrıs sorunundaki belirsizlik devam ettikçe  ekonominin gelişmesinin kısıtlı olduğunu kaydetti. Özgürgün,  belirsizlik ortamında ekonomiyle ilgili gelecek planlamalarında  sıkıntı yaşandığını söyledi.

Başbakan Özgürgün,  KKTC ekonomisinin yıllar içinde siyasi konjonktüre rağmen ciddi şekilde geliştiğini,  eğitim, sağlık, turizm ve tarım sektörlerinin  ciddi ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Türkiye’den su teminine değinen Özgürgün,  Güzelyurt ve Mesarya sulama projelerinin tamamlandığını,  suyun tarımsal sanayi ve istihdama çok önemli katkı yapacağını söyledi.

KKTC insanının girişimciliğinden övgüyle bahseden Başbakan, izolasyonlar ve ambargoların kalkması durumunda KKTC halkının çok daha büyük başarıları yakalayacağını söyledi.

Özgürgün, KKTC halkının Türkiye’nin katkılarıyla  çok ciddi gelişmeler göstereceğini, bunun da ışıklarını gördüklerini söyledi.

ŞİMŞEK

Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de,  Kıbrıs’taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın,  KKTC’de ekonomide  güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Şimşek, KKTC ekonomisindeki   ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, “Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız” dedi.

Bütün zorluklara karşın  reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek,  reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, “Reform yapan ülkeler  pozitif yönde ayrışır” dedi.

Her zaman, her alanda  KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek,  kendilerini KKTC’den ayrı görmediklerini vurguladı.

Şimşek, Hükümetin   reformlarını ve bütçe performansını överek, “Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi  çok sevindirdi” dedi.

Reformların önemine vurgu yapan  Şimşek, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini belirterek, “Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir” ifadelerini kullandı.

Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi,  reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şimşek, KKTC’nin  özel sektör eliyle hizmet sektöründe  dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.

Şimşek konuşmasında  Türkiye ekonomisini de geniş bir şekilde anlattı.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da,  2008 yılındaki küresel ekonomik krizden KKTC’nin de direkt ve dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilendiğini belirtti.

ABD’nin  sıkı para politikasının gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini söyleyen Atun,  KKTC’nin Türkiye gibi çok büyük bir avantaj ve potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

KKTC ekonomisinde 2013-2015 yılları arasında yavaşlama olduğunu, bunun da nedeninin ekonomik programın imzalanmaması olduğunu belirten  Atun, 2015 yılından itibaren reformlara hız verdiklerini, ekonomik protokolleri gerçekleştirerek ekonomiyi iyi düzeylere getirdiklerini söyledi.

Atun ,  10 yıl önce   bütçe açığının bir kabus olduğunu   ve finansmanın büyük  bölümünün  bütçe açıklarına gittiğini belirterek , bugün bütçe açığının tarihe karıştığını söyledi.

Atun,  gerçekleştirdikleri reformların tarihi değişim ve dönüşüm olduğunu söyledi.

2008 yılda 2.125 milyar TL olan bütçe büyüklüğünün bugün 4,5 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Atun,  bütçe hedeflerini bire bir tutturduklarını;  2009’da 35 bin olan öğrenci sayısının 100 binlere yaklaştığını,  400 bin olan turist sayısının 1,2 milyon olduğunu, Ercan’dan 4 milyon yolcu girişi çıkışı gerçekleştiğini  söyledi.

Atun,  reformların kaynakların  daha reel kullanılmasını sağladığını ve bütçe açığının tarihe karıştığını yineledi.

KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 5 önümüzdeki yıl 5,5 büyüme gerçekleştireceğinin tahmin edildiğini kaydeden Atun,  Türkiye’den su temin projesi ile Ercan Havalimanı’ndaki yatırımların KKTC ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.

Telekomünikasyonla ilgili  yatırım yapılacağını belirten Atun, Gazimağusa Limanı’nın yatırımlarla yeniden yapılandırılacağını,  bir bölgede  ticaret limanı kurulması  için önemli bir proje bulunduğunu kaydetti.

UYGUR

Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı ve UFÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur da, konferansın UFÜ’nün yaklaşımını yansıttığını,  bilgi paylaşımını  genel eğitimin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Uygur,  konferansta ekonomi ile ilgili merak edilen soruların yanıt bulacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından  Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Yorucu sunum yaptılar.
Türkiye Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek’in konferansın ardından KKTC’den ayrılması bekleniyor.


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